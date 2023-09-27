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البنوك التقليدية في مواجهة عمالقة التكنولوجيا المالية.. نظره قانونية

9/27/2023 2:22:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. حمزه العكاليك






د. حمزه العكاليك

لقد أحدثت التكنولوجيا المالية، أو شركات التكنولوجيا المالية، ثورة في الطريقة التي نتفاعل ونتعامل بها مع المال. فمن الدفع عبر الهاتف المحمول إلى الإقراض المباشر من نظير إلى نظير، حيث جعلت شركات التكنولوجيا المالية الخدمات المالية أكثر سهولة وبأسعار معقولة وملاءمة أكثر من أي وقت مضى. ولقد اكتسبت شركات التكنولوجيا المالية العملاقة، مثل Apple وAnt Group وPayPal وStripe، قدرا كبيرا من القوة في السنوات الأخيرة. حيث ان لديهم مليارات المستخدمين وتريليونات الدولارات من الأصول الخاضعة للإدارتهم. وهذه العوامل تمنحهم القوة والقدرة على التأثير على النظام المالي وتشكيل طريقة تفكيرنا في المال.
أحد أهم الطرق التي تقوم بها شركات التكنولوجيا المالية العملاقة مثل Apple بتغيير الصناعة المالية هي من خلال منصة الدفع عبر الهاتف المحمول، حيث أنه يتم قبول Apple Pay الآن من قبل ملايين التجار والشركات حول العالم، وهي واحدة من منصات الدفع عبر الهاتف المحمول الأكثر شعبية في الولايات المتحدة. كما أن هناك طريقة أخرى أحدثت تغييرا في الصناعة المالية وهي من المحفظة الرقمية. حيث تسمح Apple Wallet للمستخدمين بتخزين بطاقات الائتمان والخصم وبطاقات الولاء والتذاكر الخاصة بهم في مكان واحد. وهذا يسهل على الأشخاص متابعة شؤونهم المالية وإجراء الدفعات أثناء التنقل. بالإضافة إلى منصة الدفع عبر الهاتف المحمول والمحفظة الرقمية، تعمل FinTech أيضا على تطوير منتجات وخدمات مالية أخرى، مثل بطاقة الائتمان وخدمة الشراء الآن والدفع أو التقسيط لاحقا. ولقد تم تصميم هذه المنتجات والخدمات لجعل الخدمات المالية أكثر سهولة وملاءمة للمستهلكين.
هذا التطور كان السبب في ايجاد العديد من العوامل التي تساهم في قوة شركات التكنولوجيا المالية العملاقة. أحد هذه العوامل هو الحجم الهائل لشركات التكنولوجيا المالية؛ فالميزات التي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية ساهم في الوصول إلى عدد هائل من المستخدمين والعملاء، مما منحها قدرا كبيرا من حصة السوق وهذه الحصة السوقية تمنحهم القدرة على تحديد الأسعار والشروط، والتأثير على سلوك الشركات الأخرى في النظام المالي. والعامل الآخر الذي يساهم في قوة شركات التكنولوجيا المالية العملاقة وهو إمكانية وصولها إلى البيانات؛ فهي تجمع كمية هائلة من البيانات حول مستخدميها، بما في ذلك معاملاتهم المالية وعادات الإنفاق والجدارة الائتمانية. حيث تمنحهم هذه البيانات فهما عميقا لعملائهم واحتياجاتهم. كما أنها تمنحها القدرة على تطوير منتجات وخدمات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائهم. كما تتمتع شركات التكنولوجيا المالية العملاقة أيضًا بقدر كبير من الخبرة التكنولوجية حيث إنهم يستثمرون بكثافة في البحث والتطوير، ويبتكرون باستمرار طرقا جديدة لتقديم الخدمات المالية. وتمنحهم هذه الخبرة التكنولوجية ميزة تنافسية على المؤسسات المالية التقليدية.
ولذلك، فإن القوة المتنامية لشركات التكنولوجيا المالية العملاقة أثارت عددا من المخاوف، بما في ذلك: المنافسة: حيث يمكن لشركات التكنولوجيا المالية العملاقة استخدام قوتها السوقية لخنق المنافسة والابتكار. ومصدر قلق آخر هو الاستقرار المالي: يمكن أن تشكل شركات التكنولوجيا المالية العملاقة خطراً على الاستقرار المالي إذا لم يتم تنظيمها بشكل صحيح. وأيضا هناك عامل آخر مهم الا وهو حماية المستهلك: حيث تقوم شركات التكنولوجيا المالية العملاقة بجمع كمية هائلة من البيانات حول مستخدميها، وهناك خطر من إمكانية إساءة استخدام هذه البيانات. اما ما يتعلق بالمنافسة؛ تتمثل إحدى طرق تعزيزها وذلك بتسهيل دخول شركات التكنولوجيا المالية الجديدة إلى السوق وقد يشمل ذلك تقليل الحواجز التنظيمية وتوفير إمكانية الوصول إلى رأس المال. ويتعين على صناع السياسات أيضا أن يشجعوا المؤسسات المالية التقليدية على تبني تكنولوجيات جديدة وتطوير منتجات وخدمات جديدة. وهناك طريقة أخرى لتعزيز المنافسة وهي تعزيز إنفاذ مكافحة الاحتكار فينبغي لصناع السياسات أن يدققوا بعناية في عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا المالية لضمان عدم وجود محتكر كبير واحد للسوق وأنه لا تخنق من المنافسة.
علاوة على ذلك، يجب على البنك المركزي الأردني، باعتباره حارسًا للاستقرار المالي، أن يعمل كما يفعل دائمًا على التخفيف من مخاطر عدم الاستقرار المالي من خلال تعزيز تنظيم شركات التكنولوجيا المالية العملاقة. وقد يتضمن ذلك مطالبتهم بالاحتفاظ بمزيد من رأس المال وإخضاعهم لاختبارات تنظيمية أكثر صرامة. وينبغي لواضعي السياسات أيضا أن يفكروا في تطوير أدوات تنظيمية جديدة لمعالجة التحديات المتجددة التي تفرضها شركات التكنولوجيا المالية العملاقة. فضلا عن أن حماية المستهلك موضوع مهم ينبغي حمايته من خلال تعزيز قوانين خصوصية البيانات وهو ما نفتقده في الأردن حتى في مشروع القانون الموجود لدى مجلس الأمة الآن. حيث ينبغي لهذه القوانين أن تمنح المستهلكين القدرة على التحكم في بياناتهم، ويجب أن تطلب من الشركات الحصول على موافقة المستهلكين قبل استخدام بياناتهم للتسويق أو لأغراض أخرى. وهناك طريقة أخرى لحماية المستهلكين وهي تعزيز قوانين حماية المستهلك المالي. ويجب أن تضمن هذه القوانين حصول المستهلكين على معلومات واضحة وموجزة حول المنتجات والخدمات المالية، وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو الخادعة.
بالإضافة إلى السياسات المذكورة أعلاه، يمكن لواضعي السياسات أيضا النظر في سياسات تعزيزية أخرى كإنشاء بيئة تكنولوجية تجريبية تنظيمية: فالبيئة التجريبية التنظيمية هي إطار يسمح لشركات التكنولوجيا المالية باختبار المنتجات والخدمات الجديدة في بيئة خاضعة للرقابة. ويمكن أن يساعد ذلك في تشجيع الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية مع تخفيف المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون وهو ما قدمه البنك المركزي الأردني بالفعل حيث أن لديه نظاما تكنولوجيا ماليا تجريبيا وضعه البنك المركزي الأردني موضع التنفيذ بالفعل. واقتراح آخر هو إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC): العملة الرقمية CBDC هي نسخة رقمية من العملة الورقية التي يصدرها البنك المركزي. حيث يمكن أن تقدم العملة الرقمية للبنك المركزي عددا من المزايا مقارنة بالعملات الخاصة، مثل قدر أكبر من الأمان والاستقرار. ومن المفيد أيضا تطوير وتحديث إستراتيجية وطنية للشمول المالي: يمكن أن تساعد الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ضمان حصول جميع الأشخاص على خدمات مالية آمنة وبأسعار معقولة. ويمكن أن يشمل ذلك سياسات لتعزيز استخدام خدمات التكنولوجيا المالية بين السكان الذين لا تصلهم الخدمات المالية كما يحصل عليها سكان المدن
الرئيسية.
وبالنتيجة، فإن شركات التكنولوجيا المالية العملاقة مثل Apple تعمل على تغيير الصناعة المالية العالمية بسرعة حيث تتمتع هذه الشركات بالقدرة على التأثير بشكل كبير على دور البنوك التقليدية ومنها الأردنية من خلال جعل الخدمات المالية أكثر سهولة وبأسعار معقولة، وزيادة المنافسة في النظام المالي، وتغيير طريقة استخدام الأموال، وجمع وتحليل كميات كبيرة من البيانات حول مستخدميها. وسوف تحتاج البنوك المركزية إلى التكيف مع هذا المشهد المتغير حتى تظل فعالة. ويمكن للبنوك المركزية أن تتبنى تقنيات جديدة وتطور عملاتها الرقمية وأنظمة الدفع الخاصة بها. كما يمكنهم أيضا العمل مع شركات التكنولوجيا المالية لتطوير منتجات وخدمات جديدة تتماشى مع أهدافهم. ويمكن للبنوك المركزية أيضا تعزيز القواعد التنظيمية لشركات التكنولوجيا المالية لضمان عملها بأمان وضمن المعايير التنظيمية.

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