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نفط برنت يتراجع في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل

9/27/2023 2:22:59 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة للنفط الخام من ماركة برنت تسليم ديسمبر في بورصة لندن ICE انخفض إلى أقل من 92 دولارا للبرميل.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع منذ 13 سبتمبر 2023.

ووفقا لبيانات البورصة، في الساعة 10:34 بتوقيت موسكو، انخفض سعر برنت إلى 91.8 دولار للبرميل (-1.72٪).

وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، كان خام برنت قد تباطأ في انخفاضه وتم تداوله عند 92.17 دولار (-1.33٪).

وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في نوفمبر بنسبة 0.85٪، لتصل إلى 88.58 دولار للبرميل.

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