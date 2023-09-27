نفط برنت يتراجع في بورصة ICE إلى ما دون 92 دولارا للبرميل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت بيانات التداول أن سعر العقود الآجلة للنفط الخام من ماركة برنت تسليم ديسمبر في بورصة لندن ICE انخفض إلى أقل من 92 دولارا للبرميل.
وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أسعار خام برنت مثل هذا التراجع منذ 13 سبتمبر 2023.
ووفقا لبيانات البورصة، في الساعة 10:34 بتوقيت موسكو، انخفض سعر برنت إلى 91.8 دولار للبرميل (-1.72٪).
وبحلول الساعة 10:40 بتوقيت موسكو، كان خام برنت قد تباطأ في انخفاضه وتم تداوله عند 92.17 دولار (-1.33٪).
وفي الوقت نفسه، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في نوفمبر بنسبة 0.85٪، لتصل إلى 88.58 دولار للبرميل.
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