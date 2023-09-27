MS Pharma تطلق علاجاً جديداً لأمراض إعتلال شبكية العين

أعلنت شركة MS Pharma مؤخراً عن إطلاق علاجٍ جديدٍ يستهدف العديد من أمراض إعتلال شبكية العين، وجاء الإعلان عن هذا العلاج خلال ندوة علمية في فندق ريتز كارلتون- عمان، أدارها الدكتور فيصل فيّاض إستشاري جراحة الشبكية والسائل الزجاجي، بحضور مجموعة من أخصائيي وجراحي العيون والعديد من المهتمين بهذا المجال.



تحدّث في الندوة كل من البروفيسور لورينت كودجيكيان و الدكتور نمر الخطيب، وسلطا الضوء على أهمية هذا الدواء في تحسين الرؤية لدى المرضى الذين يعانون من العديد من اعتلالات الشبكية، كما أنه يعتبر أقل كلفة من البدائل الأخرى المطروحة في السوق، ويوفر نفس الكفاءة العلاجية ويتيح المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى.



يشار إلى أن الدواء الجديد مصنّع في الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادات معتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (USFDA) ووكالة الأدوية الأوروبية (EMA) بالإضافة إلى الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA).

هذا وتُعتبر MS Pharma شركة إقليمية رائدة في مجال الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم بتسويق مجموعة واسعة من الأدوية ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.نبذة عن MS Pharma:MS Pharma هي شركة صناعات دوائية إقليمية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، تتميّز بالنمو السريع لأعمالها، ويقع مكتب الإدارة التنفيذي في مدينة زوغ في سويسرا، ومقرها الرئيسي في العاصمة الأردنية عمان.منذ تأسيسها عام 1989، توظّف MS Pharma أكثر من 2000 موظفٍ في 12 دولة، وتمتلك ثلاثة مراكز أبحاث وتطوير، وأربع مواقع تصنيع في منطقة الشرق الأوسط و أفريقيا، والتي تسوّق من خلالها مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة ومنتجات التكنولوجيا الحيوية.للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: