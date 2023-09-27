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تراجع الفاتورة النفطية للأردن 18.6% خلال 7 أشهر

9/27/2023 2:22:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انخفضت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي بنسبة 18.6 بالمئة.

وأشار تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، إلى انخفاض قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الأشهر السبعة الماضية من هذا العام، لتصل إلى نحو 1.750 مليار دينار، مقارنة مع حوالي 2.151 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت قيمة تراجع الفاتورة النفطية حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي للعام الحالي، إلى نحو 401 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، استحوذ الوقود والزيوت المعدنية على الحصة الأكبر من كامل مستوردات المملكة من المشتقات النفطية لتصل إلى حوالي 636 مليون دينار، تلاها البترول الخام بقيمة 377 مليون دينار، ثم النفط "البنزين" بنحو 373 مليونا.

كما بلغت مستوردات المملكة من الديزل "السولار" ما يقارب 342 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بنحو 22 مليون دينار. (بترا)

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