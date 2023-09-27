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الكهرباء.. تقدم بالتزويد وتواضع في حصة الفرد

9/27/2023 2:22:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رهام زيدان






عمان- رغم احتلال المملكة مراتب متقدمة عالميا على صعيد نسبة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية، إلا أن حصة الفرد من هذه الطاقة ما تزال في مراكز متوسطة أو متأخرة.
آخر الأرقام الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تشير إلى أن حصة الفرد من الطاقة الكهربائية بلغت العام الماضي 1.56 ألف كيلوواط ساعة، وهي حصة قريبة من نصيب الفرد في العراق والجزائر ومصر وتونس، لكنها بعيدة جدا عن نظيرتها في قطر والإمارات والسعودية وعُمان.
ويبلغ المتوسط العالمي لحصة الفرد من الكهرباء 2.67 ألف كيلوواط ساعة، ما يعني أن حصة الفرد في المملكة أقل بنحو 59 % من المعدل العالمي.
مركز دراسات تابع لجامعة أوكسفورد، صنف البحرين في رأس قائمة الدول العربية في متوسط نصيب الفرد من إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي بـ21.7 ألف كيلوواط ساعة. وجاءت الكويت في المرتبة الثانية بـ19.4 ألف كيلوواط ساعة، وتليها دولة قطر بـ17.03 ألف كيلوواط ساعة، لتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بـ16.4 ألف كيلوواط ساعة، أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الخامسة بـ11.03 ألف كيلوواط ساعة، فيما بالنسبة إلى سلطنة عمان بلغ نصيب الفرد 8.1 ألف كيلوواط ساعة.
وعلى صعيد باقي الدول العربية، بلغ نصيب الفرد في جمهورية العراق 2.6 ألف كيلوواط ساعة، تليها الجزائر بـ2.04 ألف كيلوواط ساعة، ومصر بـ1.9 ألف كيلوواط ساعة، وتونس بـ1.6 ألف كيلوواط ساعة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت المغرب بـ1.1 ألف كيلوواط ساعة.
وبسياق الطاقة الكهربائية المولدة في مختلف محطات التوليد في المملكة، فقد ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 7 % إلى 20500.7 جيجاواط ساعة مقارنة مع 1922.4 جيجاواط ساعة في العام 2021.
وقال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية د.أحمد حياصات "إن نسبة تغطية السكان بالطاقة الكهربائية التي تتجاوز 99 % تجعل الأردن في مراتب متقدمة على مستوى العالم في هذا الشأن؛ إذ إن جميع المنازل تصلها الطاقة الكهربائية من الشبكة الوطنية باستثناء من تقع عليهم مشاكل تنظيمية".
وبالنسبة لحصة الفرد من هذه الطاقة، قال حياصات "إن هذه الكمية تعد متوسطة إذا ما تمت مقارنتها في دول الخليج؛ حيث تعد هذه النسبة منخفضة مقارنة بحصة الفرد في دول الخليج بسبب ارتفاع حجم الاستهلاك فيها، أما بالنسبة لباقي الدول فتعد نسبة جيدة".
وبين أن حصة الفرد من الكهرباء في الأردن تأثرت في السنوات الأخيرة، نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي يعد اللجوء أحد أبرز أسبابها. وبين عميد الكلية الوطنية للكنولوجيا د.أحمد السلايمة، أن معدل استهلاك الطاقة للفرد أو استهلاك الكهرباء، يحتسب بكيلوواط ساعة لكل فرد في السنة، مبينا أن استهلاك الفرد للكهرباء في الأردن أقل من المتوسط العالمي البالغ 2.67 ألف كيلوواط ساعة.
وأوضح أن معدل استهلاك الأردن من الكهرباء يعادل 73 % من المعدل الاستهلاكي العالمي، ما يعني أن العديد من الدول تتقدم علينا، خاصة الدول الغربية ودول الخليج، إذا ما أخذ بعين الاعتبار أن هذه الدول صناعية أيضا.
بينما نتقدم على العديد من الدول الافريقية وبعض الدول في أميركا اللاتينية وشرق آسيا، فيما نعد قريبين من دول عربية مثل تونس والجزائر، ونتقدم على دول أخرى مثل المغرب.
ومن جهته، قال المدير العام السابق لشركة الكهرباء الوطنية م.عبدالفتاح الدرادكة "إن الأردن يعد من الدول القليلة التي تصل فيها الطاقة الكهربائية المزودة عبر الشبكة الوطنية لجميع السكان وبما يقارب 99 %"، مؤكدا أن هذه الأرقام حقيقية وليس مبالغا فيها.
كما يعد الأردن الأفضل في دول المنطقة من حيث معدلات الانقطاعات ونسب الفاقد على شبكات الكهرباء، وفقا للدرادكة.
أما فيما يخص نسبة حصة الفرد من الطاقة الكهربائية، فاتفق مع سابقيه بأنها تعد من المستويات المتوسطة.
يذكر أن إجمالي الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، ارتفع بنسبة 2.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب آخر بيانات الشركة، بلغ إجمالي هذه المبيعات نحو 14188.2 جيجاواط ساعة مقارنة مع 13785.3 جيجاواط ساعة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويحصل نحو 1.560 مليون مشترك على دعم للتعرفة الكهربائية المطبقة منذ العام الماضي، بحسب بيانات هيئة الطاقة والمعادن؛ حيث بدأت الهيئة، اعتبارا من الأول من نيسان (أبريل) من العام الماضي، بتطبيق تعرفة كهربائية غير المعمول بها سابقا، خفضت التعرفة للقطاعات الاقتصادية الرئيسية كالقطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية.






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