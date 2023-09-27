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أبو جاجة يودع ملاكمة الآسياد

9/27/2023 2:22:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة، اليوم منافسات دورة الألعاب الآسيوية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وخسر "أبو جاجة" أمام اللاعب الفلبيني ، كارلو بالام، في دور الـ ٣٢ من منافسات وزن تحت ٥٧ كغم.

وتستكمل يوم غد الأربعاء مشاركة المنتخب الوطني للملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغتشو ٢٠٢٢" حيث ستلتقي اللاعبة حنان نصار مع لاعبة لاوس، فيلايفون فونجفاتشان، في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٥٠ كغم.

كما سيلتقي يوم غد اللاعب، عدي الهنداوي، مع اللاعب الإيراني طوفان شريفي في دور الـ ١٦ ضمن منافسات وزن تحت ٩٢ كغم.

يذكر انه سيتأهل في منافسات الرجال بأسياد هانغتشو صاحبي الميداليتين الذهبية والفضية إلى دورة الألعاب الأولمبية القادمة (باريس ٢٠٢٤) أما في منافسات فئتي السيدات تحت ٥٠ كغم و٥٤ كغم فستتأهل اللاعبات الأربعة اللواتي تأهلنا إلى نصف نهائي الألعاب الآسيوية.

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