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اصابة مفاجأة تحرم اتحاد جدة من جهود بنزيما في 3 مباريات

9/27/2023 2:22:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تعرض النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي لاصابة عضلية مفاجئة في الفخذ اليمنى خلال التدريبات استعدادا لمواجهة الخلود درجة أولى اليوم ضمن دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
واعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية على منصة "اكس " ان اصابة بنزيما ستبعده عن الملاعب لمدة 7 ايام سيخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

ووفقا لفترة العلاج فانه من المقرر ان يغيب بنزيما ايضا أمام الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي وسباهان الإيراني الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال آسيا في حين ستكون عودته في مباراة الديربي أمام الأهلي يوم 6 تشرين الاول المقبل في قمة مواجهات الجولة التاسعة من الدوري.

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