جمعية لاعبي كرة القدم تعرض المساعدة بحل قضية سانشو واليونايتد
التاريخ
9/27/2023 2:22:50 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عرضت جمعية لاعبي كرة القدم الانكليزية مساعدة لاعب نادي مانشستر يونايتد جادون سانشو في حال النزاع الذي نشب بينه وبين المدير الفني الهولندي للفريق إريك تين هاغ، حيث كان الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، الى جانب الاتحاد الذي يمثل لاعبي كرة القدم، على اتصال دائم مع اليونايتد واللاعب الانكليزي سانشو لمحاولة مساعدة الطرفين على تسوية خلافاتهما، على الرغم من عدم التوصل إلى حل في الوقت الحالي.
في وقت كان الشياطين الحمر قد منع اللاعب من الدخول الى جميع المنشات الرياضية الخاصة بالفريق.
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