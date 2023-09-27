الحسين إربد يعلن انتقال مدافعه ماهر إلى فريق است بنغال الهندي

الحسين إربد يعلن انتقال مدافعه ماهر إلى فريق است بنغال الهندي
التاريخ
9/27/2023 2:22:50 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن نادي الحسين إربد انتقال مدافع فريقه لكرة القدم حجازي ماهر
لصفوف فريق است بنغال الهندي.
وتمنت أسرة النادي التوفيق للمدافع الذي تواجد
بصفوف المنتخب الوطني خلال الفترات الماضية.
الجدير بالذكر أن ماهر احترف الموسم الماضي في
فريق زاخو العراقي قبل أن يعود إلى فريق الحسين اربد.
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