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ريال مدريد يبحث عن نقاط لاس بالماس لتعويض خسارة الديربي

9/27/2023 2:22:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يسعى ريال مدريد إلى انتفاضة سريعة ووضع خسارة الديربي على أرض جاره أتلتيكو مدريد (1-3) خلفه سريعا، من أجل عدم السماح لغريمه برشلونة (حامل اللقب) بالابتعاد عنه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك حين يستضيف لاس بالماس عند الساعة 8 من مساء اليوم في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" ضمن منافسات المرحلة السابعة من الليغا.
ومني فريق المدرب كارلو أنشيلوتي بهزيمته الأولى لهذا الموسم على يد جاره أتلتيكو في لقاء خسره النادي الملكي تكتيكيا أمام رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، الذين استحقوا النقاط الثلاث، ونتيجة هذه الهزيمة، تراجع ريال إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن برشلونة وجاره الكتالوني جيرونا، الذي يقدم بداية موسم استثنائية، بعد فوزه في 5 من مبارياته الست وتعادله في مباراة واحدة.
وقد يجد ريال مدريد نفسه متخلفا بفارق 4 نقاط عن برشلونة، بما أن الأخير يلعب على أرض ريال مايوركا، الذي خسر مواجهاته الـ11 الأخيرة مع العملاق الكاتالوني ولم يذق طعم الفوز على الأخير منذ 17 أيار (مايو) من العام 2009 بنتيجة (2 -1).
ولم يهرب أنشيلوتي من مسؤوليته في الهزيمة، معترفا في تصريحات صحفية: "لم نبدأ بشكل جيد، ولم ندافع كذلك، تراخينا في منطقتنا ولم نكن أقوياء، عندما تقدموا علينا بهدفين أداروا المباراة كما يودون، ودافعوا بشكل جيد للغاية وبحثوا عن انتقالات سريعة، لقد قاموا بعمل أفضل منا".
وأوضح: "لم تكن المشكلة تتعلق بمن شارك، لكن بالهشاشة الدفاعية التي لم ترافقنا في المباريات الأولى، استقبلنا 3 أهداف فقط في المباريات الست الأولى التي لعبناها، وسجلوا 3 أهداف في 45 دقيقة، يمكننا قول ذلك من دون أي مشكلة، لم تكن أمسية جيدة، لكننا لعبنا جيدا في نهاية المباراة، والفوز بهذه النتيجة يصعب تغييره".
وكان من المتوقع أن يشارك البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد تعافيه من الإصابة، لكنه غاب عن اللقاء في اللحظات الأخيرة بسبب المرض، وأقر الإيطالي: "افتقدنا إلى شيء من الفاعلية، ربما كان بإمكاني جعل الأمور أفضل، عندما لا يقوم الفريق بما عليه القيام به، فهذه مسؤوليتي، إنها هزيمة لكنها أيضا فرصة للقيام بالأمور بشكل أفضل. نشعر بالحزن والغضب، كما الحال دائما عندما نخسر، لكن حتى الآن قدمنا أداء جيدا للغاية ونواصل العمل بشكل جيد".
وستكون الفرصة متاحة للريال ضد لاس بالماس، الذي لم يحقق سوى فوزا وحيدا في المراحل الست الأولى، ولم يذق طعم الفوز على العملاق الملكي على صعيد الدوري منذ تشرين الأول (اكتوبر) من العام 2001، حين خرج منتصرا على أرضه (4-2)، فيما لم يسبق له أن عاد منتصرا من مدريد في تاريخ المواجهات بين الفريقين.
وبعد استضافته لاس بالماس، ينتقل ريال مدريد إلى كاتالونيا السبت المقبل لمواجهة صعبة مع مفاجأة الموسم جيرونا، الذي يحل اليوم ضيفا على فياريال، قبل أن يسافر أنشيلوتي إلى إيطاليا لمواجهة فريقه السابق نابولي في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتدرب البرازيلي فينيسيوس جونيور بشكل طبيعي مع عودة فريقه ريال مدريد للتدريبات، فكانت عودة النجم البرازيلي للتدريبات بمثابة النبأ الجيد للإيطالي كارلو أنشيلوتي خلال التدريب، بعدما تأثر الفريق بغيابه في اللقاء.
وكان الجناح البرازيلي، غاب لمدة شهر للإصابة، لكنه أظهر مؤشرات حول أنه بحالة بدنية جيدة وفي ظروف تسمح له بالعودة للملاعب، فيما خاض اللاعبون الأساسيون في الديربي جلسة مران خفيفة بقيادة أنشيلوتي، الذي يخطط لإجراء بعض التغييرات في التشكيلة أمام لاس بالماس.
بدوره، خاض داني كارفاخال الذي غاب عن آخر مباراتين للريال لمشكلة عضلية، مرانا على الهامش، لكنه لن يكون جاهزا أمام لاس بالماس في مدريد، بينما يغيب الثنائي تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابة الركبة. -(وكالات)

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