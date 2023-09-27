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قطيشات: تضافر الجهود ساهم بإنجاح موسم الكرة الطائرة

9/27/2023 2:22:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد جهاد قطيشات نائب رئيسة الاتحاد الأردني للكرة الطائرة، أن تضافر الجهود، ووقوف الأندية واللجان والحكام والجماهير بجانب الاتحاد، ساهم بشكل كبير في إنجاح نشاطات الموسم الحالي 2023، والذي شارف على الانتهاء بعد سلسلة من البطولات الرسمية التي أقيمت على مدار العام.
وقال قطيشات خلال لقائه رئيس وأعضاء لجنة المسابقات: "تميز موسم 2023 بحرص منظومة اللعبة على إنجاح بطولاته كافة، والحمد لله وبفضل هذا الحرص وتعاون الجميع مع الاتحاد في إخراج موسم متميز من الجوانب كافة، والذي عزز من تطلعات الاتحاد في مواصلة إقامة البطولات المحلية سعيا للارتقاء باللعبة سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية".
وخلال الاجتماع الذي حضره أمين سر الاتحاد اسماعيل السراحنة، والمدير الفني للمنتخبات الوطنية التونسي هيثم الوسلاتي، طلب قطيشات من لجنة المسابقات البدء في تحضير لإقامة المسابقات المحلية، خصوصا فيما يتعلق بتحديد مواعيدها لتتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية، والأندية المحلية، والتي ستشارك في جملة من البطولات العربية والإقليمية العام المقبل، مثلما قدم قطيشات شكره وتقديره إلى رئيس وأعضاء لجنة المسابقات على جهودهم الكبيرة التي بذلوها طيلة الموسم، والتي أسهمت في إنجاح البطولات والنشاطات المختلفة.
بدوره، عبر رئيس لجنة المسابقات الدكتور عبدالسلام جابر عن شكره إلى أسرة الاتحاد الأردني على تعاونها المتميز مع اللجنة، والذي أثمر عن إنجاح البطولات المحلية، لافتا إلى أن اللجنة بدأت في وضع التصورات الأولية لبرمجة البطولات المحلية لتتناسب مع الاستحقاقات الرسمية للمنتخبات الوطنية والأندية المحلية.
وكان قطيشات، أعلن عن استضافة الأردن لبطولة الأندية العربية، التي ستقام خلال شهر شباط (فبراير) المقبل، واستضافة بطولة غرب آسيا للشباب خلال شهر آب(أغسطس) المقبل، إضافة إلى مشاركة المنتخب الوطني للرجال في بطولة غرب آسيا، والبطولة العربية، ومشاركة المنتخب الوطني للواعدين والسيدات في الاستحقاقات المقبلة، مثلما أكد إقامة بطولة غرب آسيا للأندية والتي أعلن الاتحاد العماني عن استضافتها العام المقبل أيضا.

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