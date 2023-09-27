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مؤشرات تصاعدية لمنتخب سلة الناشئين بالكأس الآسيوية رغم الهفوات الفنية

9/27/2023 2:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






أسدل الستار على منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة، بفوز المنتخب الأسترالي على نيوزيلندا (79-76) وتتويجه بلقب البطولة التي اختتمت في "الدوحة" للمرة الثالثة تواليا وفي تاريخه، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الصين، التي حلت ثالثة بفوزها على الفلبين (87-59).
واستقر المنتخب الوطني في المركز الثامن بخسارته أمام قطر (75-97)، والتي جاءت في المركز السابع، وحلت اليابان بالمركز الخامس بفوزها على إيران (73-71).
وخاض "صقور الناشئين" 7 مباريات في البطولة القارية، محققا الفوز في 3 مباريات على منتخبات البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وماليزيا (70-64)، فيما خسر 4 مباريات أمام منتخبات، نيوزيلندا (45-119) وأستراليا (50-117) واليابان (58-72) وقطر (75-97).
وخطفت منتخبات، أستراليا ونيوزيلندا والفلبين والصين، بطاقات التأهل الأربع المتبقية لإكمال عقد الفرق المشاركة بنهائيات كأس العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024.
وسبق للمنتخب الوطني المشاركة في نسختين سابقتين من البطولة الآسيوية، حيث حل ثامنا في نسخة العام 2009 بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا، فيما استقر عاشرا في الترتيب العام بمشاركته الثانية العام 2013 بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وتشكل عودة المنتخب الوطني للمشاركة القارية بعد انقطاع 10 أعوام، والتواجد ضمن الثمانية الكبار لقارة آسيا، حدثا مهما، خاصة وسط التوقعات بالعودة إلى سلم التصنيف الدولي، الذي يغيب عنه "صقور الناشئين" منذ سنوات طويلة.
وغاب لاعبو المنتخب الوطني عن الجوائز الفردية والفريق المثالي للبطولة، حيث حصل لاعب نيوزيلندا أوسكار جودمان على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وتواجد أيضا في الفريق المثالي (All-Star) إلى جانب زميله لاتشلان كريت والأسترالي هنري سيويل والصيني بويوان تشانغ والفلبيني كيفر ألاس.
قراءة فنية
يرى متابعون أن خسارة المنتخب في أكثر من مباراة في البطولة القارية، لم تكن مقياسا نهائيا على حال المنتخب، الذي قدم عروضا أنيقة تعكس حجم التحضيرات الجيدة التي خضع لها على مدار نحو 4 أشهر من الإعداد، قياسا بحجم الإمكانيات المتاحة، مع تأكيد إخفاق المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعديه صهيب فراش والإسباني فرانشيسكو ألفاريز في إنجاز المهمة، والأخير انتهى عقده مؤخرا ولن يتم التجديد له وفقا لمصادر موثوقة لـ"الغد"، بعد فشله في الصعود بمنتخب السيدات إلى نهائيات المستوى الآسيوي الأول.
وينتظر أن يقدم الصربي تقريره الفني للجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، من أجل دراسته وتقييم المشاركة، خاصة وأن السؤال الذي يدور في أذهان الكثيرين، هل بقي في جعبة ماركو شيء جديد يقدمه للمنتخب الوطني؟. فخسارة مباريات اليابان وقطر جاءت مع عشوائية اللعب وعدم المرونة في وضع الخطط للحد من خطورة مفاتيح قوة المنافسين، كما عانى المنتخب رغم كثرة فترات الإعداد من عدم توفر صيغة تفاهم بين اللاعبين، فعزف كل منهم وحده، ليأتي اللحن نشازا لم يطرب أحدا في بعض المباريات.
ورغم ذلك، يسود تفاؤل كبير داخل أروقة اتحاد كرة السلة، حول إمكانية الاستثمار بعناصر المنتخب الوطني للناشئين، لتشكيل نواة للمنتخب الأول للرجال على المدى القصير، خاصة وأن هؤلاء اللاعبين لم يبخلوا في عطائهم وكانوا على قدر المسؤولية، وبرهنوا على إمكانياتهم الكبيرة، التي تحتاج للمزيد من الصقل والاهتمام.
أرقام من البطولة
سجل المنتخب الوطني 445 نقطة في 7 مباريات وبمعدل 63.5 نقطة، فيما استقبلت سلته 572 نقطة بمعدل 81.7 نقطة لكل مباراة وبفارق (-127)، فيما بلغ متوسط فاعلية الفريق 58.1، وبلغ معدل المتابعات 43.1 ومعدل التمريرات 12.9 ومعدل سرقة الكرة 6.6 ومعدل البلوك شوت 3.9 ومعدل ارتكاب التيرن أوفر 24.4.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل من داخل القوس 44.1 % (138 من 313) و26.7 % من خارج القوس (24 من 90) و60.6 % من خط الرميات الحرة (97 من 160)، فيما بلغت نسبة التسجيل العام 40.2 % (162 من 403).
وفي الإحصائيات الفردية للاعبين، يعد اللاعب عمر حجازي الأعلى فاعلية بين لاعبي المنتخب الوطني بـ 19.9، يليه فيصل الشوا بمعدل 7.5 ومحمد آدم بـ 6.4، كما يعد حجازي هداف المنتخب الوطني في البطولة القارية بمعدل 16.3 نقطة، يليه سند غزال بمعدل 7.3 نقطة، ثم عبدالمجيد شديفات بمعدل 6.6 نقطة.
ويبرز عمر حجازي في المتابعات أيضا بمتوسط 8.3 متابعة لكل مباراة، ويأتي كريم الجيبات ثانيا بمعدل 4.7 متابعة، وسند غزال ثالثا بمعدل 4.6 متابعة، في الوقت الذي يعتبر فيه صانع الألعاب عمر بشير أفضل ممرر بمعدل 3 تمريرات، يليه حمزة شعبان بمعدل 2.7 تمريرة حاسمة، ويأتي عمر حجازي ثالثا بمعدل 2.1 تمريرة.
ويعتبر كريم الجيبات أكثر لاعبي المنتخب الوطني خوضا للدقائق في البطولة بمتوسط 27.2 دقيقة لعب في 7 مباريات، فيما يعتبر محمود دياب الأقل مشاركة بمتوسط 5 دقائق لعب في 5 مباريات خاضها مع الفريق.

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