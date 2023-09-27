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الأردنية للماراثونات تفتح باب التسجيل لسباق أكوافينا عمان

9/27/2023 2:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، عن فتح باب التسجيل لماراثون عمان 2023، والذي سينطلق يوم الجمعة 13 من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت شعار "اركض في قلب عمان".
ويهدف الماراثون إلى تعزيز الوعي بأهمية رياضة الجري والنشاط البدني كأسلوب حياة، حيث يشهد الماراثون مشاركة دولية واسعة لتثري تجربة العدائين وتعزز روح المنافسة لديهم.
وأكدت المدير العام للجمعية الأردنية للماراثونات لينا الكرد، أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا للفعاليات الداعمة للعمل الخيري، لافتة: "نعمل على دعم المبادرات الإنسانية ونحفزها على المشاركة في الحدث، لتعزيز أهدافها الإنسانية والخيرية ونشرها، لزيادة الوعي بأهميتها".
وتدعم الجمعية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من كفيفين(كلي وجزئي) ومعاقين حركيا، بحيث تخصص جوائز لهم مع احتساب نتائجهم بشكل منفصل عن السباق، وإذا كان عدد المتسابقين المشاركين في التنافس الفردي أقل من خمسة أشخاص بكل فئة، يتوج المركز الأول فقط ويتم توزيع الجوائز بناء على فئة السباق.
وتخصص الجمعية أيضا جوائز عينية لسباق الأطفال للمراكز الأولى عن كل فئة، وفي حال الفوز بأكثر من فئة، يتم الحصول على كامل مبلغ الجائزة ذات القيمة الأعلى، على أن يكون استلام الجوائز المالية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج كحد أقصى، وبعد انقضاء هذه المدة يفقد المتسابق حقه بالجائزة.
وأشارت الجمعية، إلى أن باب التسجيل متاح من خلال مكتبها في الشميساني، ابتداء من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء، أو عبر موقعها الإلكتروني، مع إمكانية الدفع الإلكتروني، كما أعلنت الجمعية فتح أبوابها أيام السبت، لغايات التسجيل، حيث حرصت الجمعية على تقديم خدمة جديدة تتمثل بالتوصيل عدة السباق إلى المتسابقين، الذين يسجلون إلكترونيا.

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