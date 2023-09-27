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رياضة الباركور.. خامات واعدة ونقطة تحول بعد مشاركة إيجابية في بطولة العالم

9/27/2023 2:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






لم يخف المدير الفني للمنتخب الوطني في رياضة الباركور، معتصم صالح الغويري، سعادته الكبيرة بالمكتسبات المتحققة من المشاركة التاريخية الأولى للمنتخب الوطني في بطولة العالم للباركور، التي اختتمت فعالياتها مؤخرا في العاصمة البلغارية صوفيا، والتي أثمرت عن حلول اللاعب بهاء السعيد في المركز 31 من إجمالي 50 مشاركا في مجموعته بمنافسات فئة "الفري ستايل".
"الباركور"، تعد واحدة من الرياضات الحديثة المليئة بالإثارة والتشويق، والتي تهدف في مجملها إلى التغلب على العقبات عبر الحركة والجري والقفز والتسلق باستخدام توازن الجسم وقوته لتحدي الجاذبية الأرضية والانتقال من مكان لآخر، عبر تأدية حركات من خلال الالتفاف والدوران في الهواء.
وباتت رياضة الباركور، جزءا من نشاطات اتحاد الجمباز، وذلك بعد إدراجها تحت مظلة الاتحاد الدولي للجمباز مع توقعات باعتمادها أولمبيا خلال المدى القصير.
ويقول الغويري في حديثه لـ"الغد": "شاركنا بثلاثة لاعبين في بطولة العالم الأخيرة، وهي بطولة قوية وتحظى بمشاركة لاعبين بمستويات عالية، وراضون عن مشاركتنا الأولى، التي تركنا فيها بصمة إيجابية كممثلين وحيدين عن العرب".
ويحمل الغويري درجة البكالوريوس في الإدارة والتدريب الرياضي، وحاصل أيضا على شهادة تدريب دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز في رياضة الباركور، ونال الترتيب الثاني على مستوى القارة الآسيوية في الدورة الدولية.
وتابع: "استطعنا الوصول إلى مرحلة جيدة بعد عام و7 شهور من التأسيس والتدريب، نمتلك اليوم 21 لاعبا موزعين على أربع فئات، و5 لاعبات كفريق نسائي، قاعدتنا قوية ونمتلك خامات واعدة، لكننا نحتاج إلى المزيد من التدريب، وأعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح إلى جانب الكويت، التي بدأت بتشكيل منتخباتها في اللعبة".
وثمن الغويري (28 عاما)، الدعم الكبير الذي يقدمه اتحاد الجمباز برئاسة سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، لضمان تطور اللعبة وزيادة رقعة انتشارها، مشيرا في هذا الصدد: "لم يبخل اتحاد الجمباز بدعمنا لوجستيا من خلال مساعدتنا على تجهيز صالة لممارسة اللعبة، وتأمين المعدات والأمور كافة التي يحتاجها لاعب الباركور".
وحول أهمية وجوده عضوا في اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي لرياضة الباركور، والتي يرأسها الياباني كازيوشي هاريا وتضم عضوية الإيراني علي كاشيجار والصيني هوانغ كسو والكوري كيم جيهو والكويتي محمد العطار والمنغولي يرولباي غالبادركه، أشار الغويري: "وجودي في اللجنة الفنية يشكل نقطة قوة للأردن بين دول آسيا، ويفتح الفرصة أمام استضافة المملكة للأحداث الآسيوية والدولية من دورات ومعسكرات وبطولات، في ظل امتلاكنا صالة مخصصة للعبة وكوادر بشرية احترافية".
ويأمل الغويري، في أن تنجح مساعيه في زيادة الاهتمام باللعبة ونشرها بمحافظات المملكة كافة، بقوله: "سعداء بأداء اللاعبين في الظهور العالمي الأول، نأمل أن يشكل ذلك نقطة تحول وقوة على مستوى اللعبة بالأردن، سنكون دائما على استعداد لمواجهة أي تحديات وصعوبات مالية محتملة"، مؤكدا أن الإنجازات قد تكون محدودة في البداية نظرا لطبيعة اللعبة وفوارق الخبرات، التي ستتضاءل مع زيادة الدعم واتساع القاعدة.
وبعد أن كانت أغلب المصادر التعليمية لممارسي اللعبة منصبة على فضاء "السوشال ميديا"، في البداية، وسط انخفاض عوامل الأمان والسلامة العامة، جاء احتضان الاتحاد الدولي للجمباز هذه الرياضة وضمها تحت مظلته، بمثابة العلامة الفارقة لتنظيم الباركور ووضعه تحت قوانين وأماكن تدريب وبطولات عالمية مخصصة، وهو ما يساعد الغويري وزملائه على مواجهة أغلب التحديات، علما بأن لاعب الباركور يجب أن يمتاز بالخفة والرشاقة والقوة والتوافق العضلي العصبي.
ومن الجدير بالذكر، أن الاتحاد الآسيوي يتجه لتنظيم بطولة عربية في العام 2024، وستقام في الأردن أو الكويت، إلى جانب إمكانية تنظيم بطولة آسيوية في العام 2025. ومن المتوقع أن تناقش أيضا أنظمة التحكيم وتعديلات القوانين والبطولات والأنشطة التي تضمها اللعبة على الصعيدين الآسيوي والعالمي.

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