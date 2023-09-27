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الأرثوذكسي يكرم فريقي الطاولة للرجال والسيدات

9/27/2023 2:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كرمت الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي فريقي كرة الطاولة للرجال والسيدات في مقر النادي بحضور نائب رئيس النادي الدكتور رجائي نفاع، ورئيس اللجنة الرياضية إبراهيم عنصرة، ورئيس وأعضاء لجنة كرة الطاولة في النادي.
وأشاد نفاع بالدور الكبير والمتميز الذي تلعبه فرق كرة الطاولة في النادي، وتتويجها بالعديد من الألقاب، مثمنا جهود الأجهزة التدريبية والإدارية واللاعبين في في تحقيق النتائج والإنجازات للنادي.
وكان فريق الرجال، تمكن من الفوز بلقب بطولة النخبة لموسم 2023، فيما حصل فريق السيدات على لقب دوري أندية السيدات لموسم 2023.
ويذكر أن النادي الأرثوذكسي تعاقد مؤخرا مع لاعب المنتخب الوطني حسن الحوراني، والذي سيباشر تدريباته مع الفريق بعد عودته من المعسكر التدريبي المقام حاليا للمنتخب الوطني في إيران، حيث يشكل انضمام الحوراني لفريق الأرثوذكسي إضافة فنية تعزز من طموحات الفريق في التتويج بألقاب الموسم، نظرا للمستوى المتطور الذي يتمتع به، حيث يشكل مع الثنائي زيد أبو يمن ومحمد بني سلامة فريقا قويا قادرا على تحقيق الإنجازات. من ناحية أخرى، تدرس الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي مشاركة فريقي كرة الطاولة في بطولة الأندية العربية وغرب آسيا، واللتان تقامان في العاصمة اللبنانية بيروت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، حيث ينتظر أن تتضح المشاركة بشكل النهائي مطلع الأسبوع المقبل.

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