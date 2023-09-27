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الفيصلي يستقبل حرثا.. الأهلي يواجه العالية.. الجزيرة يلتقي مرج الحمام.. ومعان يقابل اتحاد الرمثا

9/27/2023 2:22:47 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






تتواصل اليوم منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الأردن CFI، من خلال خوض 4 مباريات، إذ تجمع الأولى بين فريقي الأهلي والعالية على ستاد البتراء عند الساعة الخامسة، وفي التوقيت ذاته يلعب الجزيرة مع مرج الحمام على ملعب السلط.
وتقام مباراتين عند الساعة السابعة والنصف مساء، حيث يلعب الفيصلي مع حرثا على ستاد عمان الدولي، فيما يرحل اتحاد الرمثا إلى ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء لمواجهة نظيره معان.
وأقيمت أمس 3 مباريات لحساب الدور نفسه، إذ واجه الصريح نظيره الطيبة على ستاد الأمير هاشم في الرمثا، والتقى سحاب نظيره البقعة على ستاد البتراء، فيما استقبل الحسين إربد نظيره عمان اف سي على ستاد الحسن.
وشهد اليوم الأول من البطولة تأهل السرحان لدور ثمن النهائي على حساب أم القطين بالفوز عليه بهدف نظيف على ملعب السرحان، فيما تخطى اليرموك نظيره الهاشمية على ستاد الأمير محمد، وبلغ الدور ذاته.
وتقام يوم غد 4 مواجهات ضمن الدور ذاته، فيما يقام العدد نفسه من المباريات بعد غد، بمواجهات مغير السرحان مع صما، السلط مع العربي، الوحدات مع جرش، والجليل مع دوقرة، على أن يختتم الدور يوم الجمعة بـ3 مواجهات وهي شباب الأردن مع دير أبي سعيد، شباب العقبة والوحدة، والرمثا مع وادي الريان.
ويتطلع الفيصلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب ببطولة الكأس (21 لقبا)، بتسجيل انطلاقة مميزة في ثاني البطولات المحلية من حيث الأهمية، حيث يمني المدير الفني غازي الغرايري النفس بتسجيل انطلاقة جديدة مع“الأزرق” عبر بوابة حرثا، قبل أن يغادر الفريق إلى الإمارات لخوض ثاني مواجهات بطولة دوري أبطال آسيا أمام الشارقة الإماراتي الاثنين المقبل.
ومن المتوقع أن يدفع الغرايري بتشكيلة مغايرة عما ظهر عليه الفيصلي في آخر ظهور له أمام ناساف الأوزبكي، من خلال الدفع بكل من: محمد العمواسي، إحسان حداد، حسام أبو الذهب، براء مرعي، ناثان مافيلا، خالد زكريا، بهاء عبد الرحمن، حاتم الروشدي، أحمد أبو شعيرة، رزق بني هاني ومحمد العكش.
وعلى الطرف المقابل، يتطلع فريق حرثا إلى تسجيل حضور طيب أمام أعرق الفرق المحلية، على الرغم من نتائجه السلبية في دوري“الثانية”، بعد تعادله في مناسبتين وخسارته في واحدة خلال مبارياته بالبطولة، علما بأنه شارك في النسخ الثلاث الماضية من بطولة الكأس، وخرج من الرمثا، وشباب الأردن وصما على التوالي.
ويتطلع الأهلي إلى تسجيل انطلاقة جيدة في الكأس تحت قيادة المدرب عماد رشاد، ومحاولة الوصول لأبعد نقطة في البطولة، معتمدا على خبرات عدد من لاعبيه أبرزهم خالد الدردور، أحمد إلياس، البشير سيدي، إبراهيم الجوابرة، يزن دهشان ومحمد مشة، مع الإشارة إلى أنه توج باللقب في مناسبة وحيدة في العام 2016.
بدوره، يدخل العالية اللقاء بظروف صعبة، بعد خسارته في أول 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى، إذ يدشن مشاركته الثالثة بالبطولة من دون أن يحقق أي فوز في المشاركتين السابقتين.
ويتطلع الجزيرة لاستعادة أمجاده القريبة ببطولة الكأس، والمضي قدما بها بعد الظفر بلقبها في العام 2018 للمرة الثانية في تاريخه وقتها، مستفيدا من نتائجه الإيجابية المسجلة باسمه مؤخرا في دوري الدرجة الأولى، حيث يتصدر الترتيب بالعلامة الكاملة وبرصيد 9 نقاط، تحت قيادة المدرب وليد فطافطة.
ويشارك مرج الحمام بالأدوار المتقدمة ببطولة الكأس للمرة الأولى في تاريخه، إذ يأمل اليوم في تغيير الصورة التي ظهر عليها بدوري الدرجة الثانية، بعد خسارته في مبارتين وتعادله في واحدة وتذيله ترتيب المجموعة الأولى للبطولة.
وفي آخر المواجهات، يأمل معان في تسجيل انطلاقة مثالية ببطولة الكأس رغم المعاناة في دوري المحترفين، إذ يعيش الفريق الذي يدربه أمجد أبو طعيمة ظروفا متباينة، متأملا بتخطي عقبة اتحاد الرمثا من خلال خبرات لاعبيه، ومنهم إبراهيم الرواد، عبد المالك مفتاحي، محمد فال، مهدي علامة، أحمد العواودة وحسين عبيدات.
ويمني اتحاد الرمثا النفس بتكرار ما فعله الموسم الماضي ببلوغ ثمن النهائي، بعد أن قدم مؤخرا مستويات طيبة بحصوله على 6 نقاط في دوري“المظاليم” من 3 مواجهات، ما يدفع الفريق لبذل أقصى ما لديهم لإقصاء معان الذي ودع الموسم الماضي من الدور ذاته على يد فريق قادم من دوري الدرجة الأولى.

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