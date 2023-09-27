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الحسين إربد وسحاب والصريح يبلغون ثمن نهائي كأس الأردن

9/27/2023 2:22:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- بلغت فرق الحسين إربد وسحاب والصريح دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد فوزها على فرق عمان اف سي والبقعة والطيبة على التوالي، في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء.
وحقق الحسين إربد فوزا على ضيفه عمان اف سي بهدفين لهدف، وسجل هدفب "الغزاة" عبد العزيز نداي ومنذر أبو عمارة، فيما سجل هدف عمان اف سي الوحيد عودة فاخوري، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن الدولي.
وتخطى سحاب نظيره البقعة بهدف دون مقابل سجله اللاعب زيد أبو عابد، في المباراة التي أقيمت على ستاد البتراء.
وقاد اللاعب البديل خلدون الخزام فريقه الصريح لعبور نظيره الطيبة، بعد تسجيله هدفين فور دخوله كبديل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0، والتي جرت أحداثها على ملعب الأمير هاشم.
ووصل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ 16 خمسة فرق حتى الآن، وهي السرحان، اليرموك، الحسين إربد، سحاب والصريح.

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