الحسين إربد وسحاب والصريح يبلغون ثمن نهائي كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- بلغت فرق الحسين إربد وسحاب والصريح دور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لموسم 2023-2024، بعد فوزها على فرق عمان اف سي والبقعة والطيبة على التوالي، في المباراة التي جرت يوم الثلاثاء.
وحقق الحسين إربد فوزا على ضيفه عمان اف سي بهدفين لهدف، وسجل هدفب "الغزاة" عبد العزيز نداي ومنذر أبو عمارة، فيما سجل هدف عمان اف سي الوحيد عودة فاخوري، في المباراة التي جرت على ستاد الحسن الدولي.
وتخطى سحاب نظيره البقعة بهدف دون مقابل سجله اللاعب زيد أبو عابد، في المباراة التي أقيمت على ستاد البتراء.
وقاد اللاعب البديل خلدون الخزام فريقه الصريح لعبور نظيره الطيبة، بعد تسجيله هدفين فور دخوله كبديل، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0، والتي جرت أحداثها على ملعب الأمير هاشم.
ووصل عدد الفرق المتأهلة لدور الـ 16 خمسة فرق حتى الآن، وهي السرحان، اليرموك، الحسين إربد، سحاب والصريح.
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