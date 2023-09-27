عداء الأمن العام السوالمة يحصد فضية ماراثون وارسو الدولي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصد عداء فريق الأمن العام البارالمبي علي السوالمة فضية سباق (42)كم (كرسي متحرك) في النسخة الخامسة والأربعين من ماراثون وارسو الدولي، والذى شهد مشاركة اكثر من (27) الف عداء وعداءة يمثلون (22) دولة في مختلف السباقات والفئات.
ونجح "السوالمة" بتسجيل زمن وقدره (2:15:08) ساعة ، ليحل في المركز الثاني عن الفئة التي يشارك بها، رغم المنافسة الشديدة والقوية بين العدائين المشاركين .
وتجدر الاشارة الى ان "السوالمة" حقق العديد من الإنجازات الدولية حيث حصد عديد الألقاب والميداليات مع المنتخب الوطني، وفريق الأمن العام، وكان من أبرزها "ذهبية غرب اسيا سباق (1500)كم ، ذهبية ماراثون عجمان الدولي، ذهبية ماراثون عمان الدولي، ذهبية ماراثون البحر الميت الدولي، ذهبية بطولة الشرطة العربية، فضية ماراثون دبي الدولي، فضية ماراثون بيروت الدولي، وغيرها العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.
MENAFN27092023000072011014ID1107149424
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.