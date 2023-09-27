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زاهي وهبي يقرأ قصائد من ديوانه ليل يديها

9/27/2023 2:22:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- قدم الشاعر العربي زاهي وهبي، مساء أول من أمس، في معرض عمان الدولي للكتاب الذي يقيمه اتحاد الناشرين الأردنيين، أمسية شعرية استثنائية، وسط حضور أردني وعربي جاء للاستماع لصاحب ديوان "ليل يديها".
وقرأ الشاعر وهبي، خلال الأمسية التي تفاعل معها جمهور معرض عمان، قصائد من جديده الشعري ديوان "ليل يديها"، ومقاطع أخرى من قصائد كتبت قبل سنوات، ومنها: نص "عمان"، ومقاطع من قصيدة "لست سوى فتى"، وقصيدة "نشيد الحب والأمل" التي ولدت في عمان تفاعلا مع مبادرة إنسانية، وقصيدة "تليق بك الحياة" المهداة للشاعر الفسطيني الراحل في حياته محمود درويش، وقصيدة "أمي" المهداة للأم، وقصيدة "الأم الحامل"، وقصيدة "أضاهيك أنوثة" وقصيدة "الأربعينية".
وقال الشاعر اللبناني، في حوار دافئ مع الجمهور "إن علاقتي بعمان وطيدة، وأنا مدين لأهل الأردن بكثير من المشاعر، والأحاسيس، والقصائد، والذكريات الجميلة".
وأكد أهمية وجود معارض الكتاب في حياة الشعوب، ومنها معرض عمان الدولي للكتاب، كمكان للقاء الناس، وتبادل الرؤى والأفكار، وأهمية الكتاب في حياة الأمة من أجل الارتقاء بمكانتها عاليا.
وأشاد بالإقبال الكبير لمعرض عمان للكتاب على مدى اليومين الماضيين، وما رآه "يعطينا الأمل بالثقافة الجدية التي لا يمكن أن تزول"، كما تحدث عن تأثره بشعر النثر، وقصيد الشعر الحر، عند كل من محمود درويش ومحمد الماغوط.
وخلال الأمسية التي أدارتها حياة جابر، قدمت الفنانة هند حامد بصوتها قصيدة "الحب والأمل" للشاعر زاهي وهبي، والتي لحنها الموسيقي طارق الجندي.

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