Wednesday, 27 September 2023 11:37 GMT

اكتشاف مادة غذائية تخلصك من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك

9/27/2023 2:22:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف فريق من العلماء أن تناول الزبادي الطبيعي يمكن أن يساعد في التخلص من رائحة الثوم الكريهة في أنفاسك.

واكتشف فريق من جامعة ولاية أوهايو أن البروتينات الموجودة في الزبادي العادي كامل الدسم تعمل بشكل جيد على تحييد المركبات القائمة على الكبريت والتي تسبب الرائحة الكريهة.

ووضع الفريق كميات متساوية من الثوم الخام في عبوات زجاجية قبل إضافة الزبادي بمحتوى مختلف من الدهون والبروتين والماء.

واكتشفوا أن الزبادي فعال بنسبة 99% في تقليل مركبات الثوم الرئيسية المسببة للرائحة.

وكشف التحليل أن الزبادي الذي يحتوي على مستويات عالية من البروتين كان أكثر فعالية في تقليل رائحة الثوم، وكذلك الزبادي الذي يحتوي على نسبة عالية من الدهون.

وقالت الدكتورة شيريل بارينجر، كبيرة معدي الدراسة: "إن تناول نسبة عالية من البروتين أمر مثير للغاية في الوقت الحالي. بشكل عام، يرغب الناس في تناول المزيد من البروتين. وقد تكون الفائدة الجانبية غير المقصودة عبارة عن تركيبة عالية البروتين يمكن الإعلان عنها كمزيل لرائحة الفم بالإضافة إلى ادعاءاتها الغذائية".

واختبر الفريق أيضا تأثيرات الزبادي على "إزالة الروائح الكريهة" للثوم المقلي، لكنهم اكتشفوا في هذه العملية أن قلي الثوم قلل بشكل كبير من معظم مركباته المتطايرة المسببة للرائحة على أي حال.

وتعتقد بارينجر وفريقها أن دراستهم تضع أساسا جيدا لاستكشاف البروتينات المختلفة التي يمكن صياغتها قريبا لإنشاء منتج مثالي للقضاء على رائحة الفم الكريهة.

نشرت النتائج في مجلة الجزيئات. RT


MENAFN27092023000072011014ID1107149421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث