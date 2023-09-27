الفنان الأردني عثمان شهاب يحصد جائزة التميز الثالثة في ملتقى ان دير دوانو بالنمسا

حصل عثمان شهاب على جائزة التميز الثالثة في ملتقى "ان دير دوانو " بالنمسا للفنون التشكيلية والذي عقد في مدينة إيبس ان دير دوانو في الثالت العشر من الشهر الجاري بمشاركة فنانين من مختلف دول العالم .

حظي الفنان شهاب باقامة فنية لمدة اسبوعين تضمنت ورشات عمل ولقاءات فنية مع نقاد فن وورشات رسم ومحاضرات فنية .



شارك الفنان شهاب في لوحات تتضمن مواضيع عن المراة والتي تحمل ابعادا جمالية وفلسفية ويستخدم شهاب أسلوباً حداثويا في طرح فكرته الفنية بحيث يجمع ما بين العناصر التجريدية والشخوصية، ويستخدم خامات متعدده للحصول على تعبيرية أعمق عن الفكرة المطروحة وكانت قد حظيت أعمالة الفنية بمتابعة صحفية من صحف ومواقع إخبارية نمساوية .

جدير بالذكر ان الفنان شهاب في الآونة الأخيرة قد أنجز مشروعاً فنياً يعكس تجربه الجديدة بعنوان ((الدمى))، تضم 25 عملاً فنياً يسلط فيها الضوء على القضايا الإنسانية، وكيف بات الانسان دمية، و التحكم فيه من خلال معتقدات وتعاليم خاطئة، ناتجة عن الموروث الاجتماعي منذ الطفولة فصاعداً؛ ما يحوّله إلى دمية، وهو ما يؤثر على حياته وقراراته ويزيد أيضاً من مخاوفه.

يشار الى ان الفنان شهاب مهندس مدني تخرج من الجامعة الأردنية رصد في بداية تجربته جماليات المكان ، حيث يصور عبر لوحاته الطبيعة وخصوصا المدينة ليلا او في المساء، حيث يبرز ايقاع المباني الشاهقة والفراغات وانعكاسات الأضواء، و يوثق شعوره تجاه المكان من خلال أعماله الفنية بطريقة انطباعية.