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كيف غيرت غوغل العالم في 25 عاما؟

9/27/2023 2:22:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قبل 25 عاما، كان البحث عن معنى كلمة أو عنوان مطعم في مدينة، يستلزم زيارة إلى المكتبة أو متجر الخرائط، وربما ساعات من البحث والحيرة، بينما لا يحتاج الكثير منا الآن سوى إلى ثوان معدودة لوضع الكلمة أو العنوان في محرك بحث غوغل، والاطلاع على النتائج.
لكن البحث عن هذه الأشياء هو فقط واحد من عشرات أو مئات الأشياء التي أصبحت غاية في السهولة والاختصار بعد ظهور عملاق البحث، غوغل، إلى العلن في عام، حتى أن من الشائع الآن استخدام مصطلح "غوغلة" للتعبير عن عملية البحث التي يجريها المحرك ترليونات المرات في اليوم الواحد.

كيف تغير العالم بعد غوغل؟
أصبح الحصول على وصفة الشوربة المفضلة لديك، وعنوان طبيبك، أسهل بكثير بعد غوغل، لكن هذا ليس كل ما يقدمه محرك البحث الأشهر.

يمكن للمستخدم أيضا البحث في مليارات الصور للحصول على صورة القط اللطيفة التي يريد أن يزين بها خلفية حاسوبه في أقل من ثانية، كما يمكن ايضا، عبر منتجات غوغل مثل يوتيوب، البحث في مليارات مقاطع الفيديو والموسيقى، والحصول على ملخص بحث علمي، والإجابة عن أسئلة قانونية، وفهم طريقة التقديم في كلية أو وظيفة، خلال الفترة التي يحتاجها الشخص لصنع كوب شاي أو أقل.

حرر هذا وقت المستخدمين بصورة غير مسبوقة، ومنحهم آلاف الساعات الإضافية من الإنتاجية، كما يقول اختصاصي الحاسوب، هنتر ريد، في مقال منشور على موقع برس بوك .

اليوم تصنع غوغل مئات المنتجات التي يستخدمها مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم مثل يوتيوب ونظام تشغيل الهواتف أندرويد والبريد الإليكتروني الأشهر جي ميل.

كان لهذا تأثير عميق على الاقتصاد العالمي، كما يضيف ريد.

كيف تفوق محرك غوغل؟
ظهرت غوغل قبل زميلاتها من محركات البحث، وهيمنت بصورة شبه كاملة على السوق حتى في وجود منافسين مثل Bing من عملاق التكنولوجيا مايكروسوفت.

ووفقا لدراسة منشورة على موقع ستاتست الإحصائي، فإن حصة غوغل تبلغ نحو 83.5 من عمليات البحث اليومية على الانترنت، مقابل 9.1 فقط لـBing.

ويقول ريد إن هذا منح غوغل السيطرة المطلقة على السوق لأكثر من عقدين، بسبب "طريقة إنشاء غوغل الفريدة وتأثيره على طريقة تفكير المجتمع".

ويضيف أن ما منح الشركة هذا التأثير الفريد هو تقنية PageRank الخاصة بها.

وهذه الخوارزمية هي ما يسمح لغوغل بالعثور على صفحات الويب الأكثر صلة بسرعة، وهو أمر مهم للغاية في مجتمع المعلومات.

ويقول إن هذا هو السبب في أن محركات البحث الأخرى مثل Bing تفشل في هذا الجانب.

يقول غوغل على موقعه على الويب ، "في جزء من الثانية ، تقوم خوارزميات بحث غوغل بفرز مئات المليارات من صفحات الويب في فهرس البحث الخاص بنا للعثور على النتائج الأكثر صلة وفائدة لما تبحث عنه"

قصة البداية

بدأت قصة غوغل في عام 1995 في جامعة ستانفورد، وفقا لما يذكره موقع محرك البح نفسه.

كان مخترعه، لاري بيج، يفكر في ارتياد جامعة ستانفورد للدراسات العليا وتم تعيين سيرجي برين، وهو طالب هناك، ليريه المكان.

اشترك الاثنان بعدها في العمل – من غرف النوم الخاصة بهما – وبنيا محرك بحث يستخدم الروابط لتحديد أهمية الصفحات على شبكة الويب العالمية.

أطلقوا على محرك البحث اسم "مسح الظهر" أو Backrub.

بعد فترة وجيزة، تم تغيير اسم Backrub إلى Google، كان الاسم عبارة عن تلاعب بالتعبير الرياضي للرقم 1 متبوعا بـ 100 صفر ويعكس بشكل مناسب مهمة لاري وسيرجي "لتنظيم معلومات العالم وجعلها متاحة ومفيدة عالميا".

ويقول الموقع إنه على مدى السنوات القليلة التالية، جذب غوغل انتباه ليس فقط المجتمع الأكاديمي، ولكن مستثمري وادي السيليكون أيضا.

وفي أغسطس 1998، كتب المؤسس المشارك لشركة صن آندي بيكتولشيم إلى لاري وسيرجي شيكا بمبلغ مليون دولار، وولدت شركة Google Inc. رسميا.

مع هذا الاستثمار ، قام الفريق بالانتقال إلى المكان الذي يجمع كل كبار عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون ومايكروسوفت وآبل، مرآب المنزل.

عمل الطالبان في المرآب الموجود في ضواحي كاليفورنيا، والمملوك لسوزان وجسيكي، التي أصبحت بعدها الموظفة رقم 16 في الشركة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة YouTube.

ويقول الموقع إن "الابتعاد عن الأمور التقليدية كان موجودا منذ البداية، من خادم غوغل الأولي المصنوع من الليغو إلى رسومات الشعار المبتكرة".

في السنوات التي تلت ذلك ، توسعت الشركة بسرعة وخرجت من المرآب وانتقلت في النهاية إلى مقرها الحالي المعروف باسم Googleplex ماونتن فيو ، كاليفورنيا.

الآن، يقدر موقع ماركت ترندز الاقتصادي قيمة Alphabet الشركة المالكة لغوغل بأكثر من 1.6 ترليون دولار.

منتجات غوغل غير "الناجحة"

بالإضافة إلى محرك البحث الشهير، وبرنامج التصفح Chrome، لدى غوغل منتجات فائقة النجاح حتى إنها دخلت في حياة كل البشر ممن يستخدمون الانترنت تقريبا، مثل يوتيوب، محرك البحث وعارض الفيديوهات والموسيقى الشهير، والذي دخل مؤخرا سوق البث التلفزيوني من خلال منتج YouTube TV.

كما أن نظام التشغيل أندرويد من غوغل يستحوذ على أكثر من 70 بالمئة من سوق أنظمة تشغيل الهواتف النقالة، مقابل أقل من 30 بالمئة لنظام IOS من آبل وفقا لموقع Bank My Cell المتخصص في أبحاث الهواتف النقالة.

ويسيطر نظام الخرائط من غوغل (غوغل مابس) على 67 بالمئة من سوق برامج الخرائط في العالم، كما تطرح الشركة كذلك بانتظام موديلات جديدة من الهواتف والأجهزة اللوحية التي تحظى برواج لابأس به بين المستخدمين.

لكن كان للشركة نصيبها من المنتجات التي لم تلاق النجاح، مثل غوغل + الذي كان يفترض أن يكون منصة اجتماعية، ومنتجات مثل نظارة غوغل، وهي نظارة رقمية تحمل كاميرا، وغوغل ريدر، وهو قارئ رقمي للنصوص، وغوغل هانغاوتس، برنامج الدردشة من غوغل وغيرها من المنتجات.

هل سينتهي غوغل قريبا؟

كان غوغل موجودا منذ 25 عاما حتى الآن ، وقد نشأ معظم جيل الألفية مع كون غوغل دائما جزءا من حياتهم.

لكن الذكاء الاصطناعي بدأ يمثل تهديدا حقيقيا لمكانة غوغل، إلى الدرجة التي دفعت الشركة لإطلاق نسختها الخاصة، التي لا تبدو رائجة جدا، من نماذج الدردشة الذكية الاصطناعية.

وتنقل شبكة سي أن بي سي الأميركية عن عملاق التكنولوجيا ومالك شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، خلال حديث له قوله إن نموذج الذكاء الاصطناعي الذي سيفوز بثقة المستخدمين مستقبلا، ويحملهم على أن يستخدمونه كمساعد شخصي شامل، سيغير سلوكيات المستخدم بشكل جذري إلى درجة إن المستخدمين لن يستخدموا محرك بحث مجددا، كما لن يقوموا باستخدام مواقع مثل أمازون لشراء السلع.

وقال غيتس إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يصبح هذا المساعد الرقمي المستقبلي القوي جاهزا للاستخدام بشكل واسع، نقلا عن الحرة.

وحتى ذلك الحين، ستواصل الشركات تضمين ما يسمى بتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية المشابهة لـ ChatGPT الشهير من OpenAI في منتجاتها الخاصة.

سلبيات محرك البحث
تعرضت الشركة خلال تاريخها لدعاوى قضائية متعلقة بخصوصيات المستخدمين، حيث يقلق المختصون من أن الخوارزمية التي تستخدمها الشركة في متصفح Chrome تحتفظ بالكثير من المعلومات عن المستخدمين وتسمح بنقلها أحيانا إلى أطراف ثالثة مستفيدة من عدم انتباه المستخدم للتعبيرات الدقيقة في اتفاقات الخصوصية، لكن ليس هذا وحده ما يقلق المتخصصين.

ينقل المتخصص هنتر ريد عن أستاذ تقنيات المعلومات جيفري روثمان قوله إنه "كلما استخدمنا خدمات مثل غوغل، كلما نظمت أدمغتنا العالم بطريقة قائمة على المعلومات السطحية".

ويضيف روثمان "نتيجة لذلك، فإن الطريقة التي نتفاعل بها مع المعلومات أكثر تفككا إلى حد كبير مما كانت عليه بالنسبة لأسلافنا".

بالمقارنة، كان البحث عن معنى كلمة ما في القاموس سيؤدي غالبا إلى تعلم كلمات أخرى، حيث تسهم رحلة البحث ذاتها في التعلم، وبالمثل، ربما يقود الضياع في مدينة ما إلى اكتشاف تفاصيلها الأكثر فرادة.

لكن النتائج الجاهزة، تحرم الباحث من كل هذا، وفقا لريد، كما إن "تعلم فرز المعلومات بنفسك وتحديد الأهم من الأقل أهمية هو مهارة مهمة يحرم غوغل الناس من تعلمها بكفاءة".

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