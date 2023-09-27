لماذا لا يؤمن أشخاص بالجراثيم وعلاقتها بالمرض؟

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مع تزايد نظريات المؤامرة الخاصة بالفيروسات واللقاحات، ذهبت مجموعة من الناس إلى ما هو أبعد من ذلك.

تقول فيرونيكا هاوبت من منزلها المطل على البحر بالقرب من lمدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا: "كنت مهتمة بالصحة البديلة لسنوات عديدة. وما حدث مع فيروس كورونا أثار مستوى آخر من اهتمامي."

لم ترغب فيرونيكا في مشاركة صورتها. إنها تعمل معالجة طبيعية - ويقدم نصائح صحية "طبيعية"، قد لا تستند إلى أدلة علمية.

وطريقتها مألوف. في البداية كانت مهتمة بالصحة والرفاهية وكانت تستمتع بالقراءة عن العلاجات الصحية غير التقليدية. ثم بدأت تشعر بالريبة بشأن مكونات لقاحات كوفيد – ومسألة إجبار الناس على تناولها في بعض أماكن العمل.

ولكن هنا اختلف نهجها عن العديد من الأشخاص ضمن المهتمين بالصحة والرفاهية.

قالت لي فيرونيكا: "أعتقد أن فكرة الأمراض المعدية التي يمكن أن تلتقطها من شخص آخر هي أسطورة مطلقة استمرت لعقود عديدة من تاريخ البشرية".

وهي لا تعتقد بوجود الجراثيم المسببة للأمراض على الإطلاق مثل مجموعة متزايدة من الأشخاص عبر الإنترنت، بالرغم من كل الأدلة العلمية.

ويشير تحليل بيانات وسائل التواصل الاجتماعي، التي تبحث في الكلمات الرئيسية التي يستخدمها منكرو الجراثيم، إلى أن هذا الحديث لم يكن موجودا قبل عام 2020، ولكنه أخذ ينمو مع بداية وباء كوفيد.

لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. بل استمر في النمو، إذ زاد عدد الإشارات في الكلمات الرئيسية ذات الصلة في عام 2023، أكثر مما كان عليه في أي من السنوات الثلاث السابقة لذروة الوباء.

وتضم المجموعات المعروفة بإنكار الجراثيم عشرات الآلاف من الأعضاء على فيسبوك وتطبيق تليغرام للمراسلة. ويعتقد بعض الأعضاء أن الفيروسات غير موجودة، بينما يعتقد البعض الآخر أن الجراثيم موجودة، ولكنها لا تسبب المرض.

يشير الكثيرون إلى نظرية فقدت مصداقيتها من القرن الـ19. ففي الوقت الذي ثبتت فيه نظرية أن الجراثيم تسبب المرض، طرح عالم فرنسي يدعى أنطوان بيشامب فكرة تسمى نظرية التضاريس. وادعى أن الجراثيم هي أشياء غير ضارة، ولا تتحول إلى شيء يسبب المرض إلا داخل جسم غير صحي.

ثم تهاوت نظرية بيشامب مع تزايد الأدلة على أن الجراثيم تسبب المرض. والآن، استحوذت مجموعات معينة من الناس على الإنترنت على فكرة بيشامب وأحيتها.

ويبدو أن هذا لا علاقة له بالالتزام بنظرية ذلك العالم الفرنسي، بقدر ما يتعلق بالرفض التام لأي شيء سائد – وهو الاعتقاد المتزايد بأنه إذا قالت حكومة أو مؤسسة صحية شيئا ما، فلا بد أن تكون تلقائيا على خطأ.

وهذا ليس نوعا من استجواب الحكومات والنظر في جميع الأدلة المتاحة.

ويقول الدكتور دان ويلسون، عالم الأحياء الجزيئية الذي يملك قناة تعليمية على اليوتيوب تسمى "دي بانك ذا فانك"، إن هذه المعتقدات غير العلمية تتناسب مع فكرة أوسع عن "الصحة والرفاهية".

الدكتور دان ويلسون يشكك في كلام مجموعات الصحة والرفاهية بسبب أجندتها المناهضة للطب





Debunk the Funk

وهناك سعي إلى التمتع بالرفاهية الجسدية والنفسية، من خلال النظام الغذائي وممارسة الرياضة والممارسات الصحية الأخرى. وغالبا ما يشمل ذلك رفض الأدوية الصيدلانية، التي يُنظر إليها على أنها "غير طبيعية"، وأدى ذلك إلى ظهور الملايين من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويقول الدكتور ويلسون إن تلك المجموعات تفضل تفسيرات المرض التي تمنح الأفراد شعورا بالسيطرة. فكل ما عليك فعله هو تغيير ما تستهلكه، كما تزعم الحركة، ولن تتمكن فقط من تجنب جميع الأمراض، بل ستعيش أفضل حياة ممكنة.

ويقول الدكتور ويلسون: "ليس من الضروري أن يصل الأمر إلى حد إنكار نظرية الجراثيم. ولكن مجرد فكرة أنه يمكنك تناول المكملات الغذائية بطريقة معينة أو العيش بأسلوب حياة معين دون الحاجة إلى القلق بشأن المرض".

وليست كل الأمراض، بالطبع، سببها الجراثيم، بل يمكن أن يكون سببها الوراثة ونمط الحياة والبيئة.

لكن فيرونيكا تعتقد، دون أي دليل محدد، أن كل الأمراض سببها شيء سام يدخل أجسامنا – وهو التلوث، أو ربما الترددات الكهرومغناطيسية.

وتقول لعملائها: "صحتك بين يديك، وليس في يد طبيبك".

وهذا هو المكان الذي يمكن أن يكون لإنكار الجراثيم فيه عواقب حقيقية.

وأكبر مجموعة على الفيسبوك مخصصة للاعتقاد بأن الجراثيم لا تسبب المرض، تنشر نصائح وتعليمات كثيرة عن كيفية تجنب الأطباء والأدوية واللقاحات.

وزاد عدد أعضائها من 150 عضوا في عام 2019 إلى أكثر من 30000 عضو اليوم.

ويقول الدكتور ويلسون: "من المؤكد أن هناك الكثير من التداخل بين إنكار نظرية الجراثيم والحشود المناهضة للقاحات. وأود أن أقول إن دائرة منكري نظرية الجراثيم موجودة داخل دائرة مناهضة اللقاح".

وشاهد دكتور ويلسون كيف تحول هذا من شيء رآه ذات مرة حينما رأى القمر الأزرق، إلى شيء أصبح سمة من سمات الحجج المناهضة للقاحات على نحو متزايد.

ويقول: "أطلق عليهم اسم من يؤمنون بالأرض المسطحة في علم الأحياء، لأنه، على غرار أصحاب الأرض المسطحة، يمكننا عرض صور للأرض وهي مستديرة وسيظل الناس ينكرون ذلك".

ويضيف: "يمكننا أن نأخذ الفيروس ونصيب به حيوانا، ونجعله مريضا. ويمكننا أيضا العثور على نفس التسلسل الجيني في البشر وتتبعه من خلال مجموعة سكانية أثناء انتقاله من شخص إلى آخر ومراقبة موجة من المرض تمر عبر تلك المجموعة السكانية. أنه يمكن رؤية الفيروسات والجراثيم الأخرى تحت المجهر".

ويقول: "ولكن على الرغم من هذه الثروة من الأدلة، فإن أشكالا مختلفة من إنكار نظرية الجراثيم تكتسب زخما. ففكرة أن فيروس نقص المناعة البشرية، على سبيل المثال، لا يسبب مرض الإيدز، أشعر أحيانا بالقلق من أن تصبح أكثر من مجرد نظرية مؤامرة سائدة."

ففي أوائل العقد الأول من القرن الـ21، في جنوب أفريقيا، موطن فيرونيكا، رفض الرئيس ثابو مبيكي آنذاك قبول فكرة أن مرض الإيدز سببه فيروس نقص المناعة البشرية. كما كان مترددا أيضا في توفير الأدوية المضادة للفيروسات المنقذة للحياة، التي تمنع الفيروس من التكاثر في الجسم.

كان ثابو مبيكي رئيسا لجنوب إفريقيا في الفترة من 1999 إلى 2008 حيث وصل إنكار الإيدز إلى قلب الحكومة





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وتشير التقديرات إلى أن هذا الموقف تسبب في أكثر من 300 ألف حالة وفاة، كان من الممكن الوقاية منها، وفقا لدراسة أجرتها جامعة هارفارد.

وأخبرني أشخاص يعملون في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه في جنوب أفريقيا أن الوضع اليوم لا يمكن التعرف عليه، مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاما، وأن إنكار الإيدز لا يمثل مشكلة كبيرة تواجههم.

لكن قرع طبول الشك المتسلل من زوايا معينة يكفي لجعل الباحثين في مجال فيروس نقص المناعة البشرية، مثل روبرتو بيريرا يلقون إليهم آذانهم.

ويقول: "لا أعتقد أن هذا صحيح، خاصة عندما يكون هذا الأمر سبب الكثير من الألم في هذا البلد. إن هذا يثير غضبي فعلا".

ويضيف: "أنت لا تريد أن ترى التاريخ يعيد نفسه، ولكن يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في كثير من الأحيان".