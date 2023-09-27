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4000 كلمة عربية تتخذ من المعاجم الإسبانية مَستقراً لها

9/27/2023 2:22:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ترجمة عن الفرنسية: سارة زايد






بدأ التأثير العربي على اللغة الإسبانية مع الدخول الأموي لشبه الجزيرة الأيبيرية عام 711. حينما تمكنت الجيوش الإسلامية بقيادة طارق بن زياد، وبمدة لا تتجاوز الـ7 سنوات، من السيطرة على شبه الجزيرة بأكملها، وهي ماتعرف اليوم بـ"إسبانيا والبرتغال وجبل طارق ومدورا". حيث أطاحت الحملة العكسرية بمملكة القوط الغربيين التي كانت حكمت المنطقة لما يقرب من 3 قرون.




تعايشت اللغة العربية خلال تلك الفترة جنباً إلى جنب مع اللغات الأخرى المنطوقة في شبه الجزيرة الأيبيرية، مثل الباسك واللاتينية. ووفقاً لعالم اللغة رافائيل لابيسا، المؤرخ الإسباني والمدير السابق للأكاديمية الملكية الإسبانية، فإن حوالي 4000 كلمة إسبانية تأتي من اللغة العربية، أي ما يمثل بالمجمل 8٪ من مفردات اللغة القشتالية .

يقول لابيسا في كتاب تاريخ اللغة الإسبانية Historia de la lengua española: "كان العنصر العربي، بعد اللاتيني، هو الأغنى في المفردات الإسبانية حتى القرن السادس عشر".





التشابه النحوي بين اللغتين

جرى تبني العديد من السمات النحوية العربية من قبل اللغات الرومانسية خلال العصور الوسطى إبّان اقتحام الأندلس، كالتوافق في الجنس بين الأسماء والصفات والأفعال، وهي حالة تشترك فيها كل من الإسبانية والعربية.

بالإضافة إلى ذلك، تعتمد كلتا اللغتين أيضاً على تصريفات أفعال مختلفة اعتماداً على من يتحدث "مفرداً كان أو جمعاً".

النطق

تعتمد كلتا اللغتين، بشكل كبير، على الأصوات الحَلْقِيَّة، حيث تصدر عندما يلامس جذر اللسان الغشاء الخلفي للبلعوم، وهو صوت لا نسمعه في اللغة الإنجليزية ولغات أخرى.

يتمثل هذا الصوت الحلقي باللغة الإسبانية على هيئة حرف "J”، (خاء)، الموجود في كلمة "Joven” "خوفن" بمعنى شاب، أو "Ojo”“أوخو" بمعنى عَين.







الصوتيات- فونيتيك

تشير الصوتيات إلى أصغر وحدات الصوت التي تشكل الكلمات، مثل حروف العلة والحروف الساكنة.

في اللغة العربية، يجري تمثيل أصوات الحروف المتحركة برموز خاصة تغير نطق الحروف الساكنة كما يظهر في الصورة.





بينما تستخدم الإسبانية مزيجاً من الحروف وعلامات التشكيل للإشارة إلى الاختلاف الصوتي، كتلك الأحرف البيضاء في الصورة أدناه.





4000 كلمة عربية تجدها في القاموس الإسباني.. هذه أبرزها







كلمات إسبانية أخرى مشتقة من العربية:







‏ Paella: بايّلا اسم مشتق من كلمة ((بقايا)) العربية، وهو طبق أرز إسباني. وتكون ((بايّلا)) محضرة بالخضراوات أو اللحوم أو بالأسماك.

‏Alquiler من الفعل العربي اكترى: كَرَى، بمعنى استأجر

‏Mazmorra مطمورة: السِّجن، والجمع مَطَامِيرُ

‏Albahaca الحبق، نبات عشبي عطر ينمو على ضفاف الأنهار

‏Camisa قميص

‏Pantalones بنطلون

‏ Algodón قطن

‏Alcalá القلعة

‏Mohíno مهين

‏Sorbete شربات

‏Tamarindo تمر هندي

‏Jarabe شراب

‏Jarra جرة، وعاء

‏Tabaco تبغ

‏ Azafrán زعفران


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