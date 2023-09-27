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هل تحل كاشطات اللسان مشكلة البكتيريا في الفم؟

9/27/2023 2:18:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقوم اللسان بعدّة وظائف باعتباره من أكثر العضلات مرونة في الجسم، فهو يساعد في الكلام، وتحريك الطعام بشكل فعّال لتسهيل عملية التذوق، والمضغ، والبلع. لكن فتح فمك يؤدي لدخول البكتيريا. وبمرور الوقت، تتجمع هذه الجراثيم معًا لتشكّل مستعمرات تعيش فوق لسانك.

وهناك بكتيريا على لسان كل شخص، وبعضها مفيد لك، ولكن معظمها سيء.

ويُعتبر كاشط اللسان، أو فرشاة اللسان، وسيلة فعالة للتخلص من هذه الجراثيم في حال استخدمته بشكلٍ صحيح، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان.

ما هو كاشط اللسان؟

كاشطات اللسان هي أجهزة معدنية أو بلاستيكية تُستخدم لتنظيف سطح اللسان.

وقال طبيب الأسنان التجميلي من "Smiles of NYC" في مانهاتن، الدكتور مايكل كوسدون، إنها بمثابة مشط للسان.

وتقوم الأداة بإزالة الطبقة البيضاء التي تحتوي على تراكمات من البكتيريا، وجزيئات الطعام، والخلايا الميتة المحاصرة بين شقوق براعم التذوق في اللسان. وهذا يشمل البكتيريا المُنتِجة لمركّبات الكبريت التي تسبّب رائحة الفم الكريهة.

وقال كوسدون إنّ كشط اللسان يمكن أن يُفيدك عند تواجد "الكثير من البكتيريا، وطبقة على لسانك"، ومن ثم أضاف: "من خلال كشطها، يمكنك تذوق الأشياء بشكلٍ أفضل بالفعل بما أنّ الجراثيم تغطي مكان وجود براعم التذوق".

هل أُثبِتَت فعاليتها طبيًا؟

تدعم بعض الدراسات الطبية استخدام كاشطات اللسان للتخلص من بكتيريا اللسان، ورائحة الفم الكريهة، لكن كانت الدراسات صغيرة في الغالب، ولم تُظهر نتائج قوية.

ووجدت التجارب السريرية القليلة المتاحة فائدة أكبر قليلاً في استخدام كاشطات اللسان لتنظيف اللسان مقارنةً بفرشاة الأسنان، ولكن كانت هذه التأثيرات مؤقتة.

ولعدم وجود أدلة قوية، لا تدعم جمعية طب الأسنان الأمريكية كاشطات اللسان حاليًا.

ولكن ليس هناك أي ضرر في تجربتها إذا كنت مهتمًا، طالما يعطي الأشخاص الأولوية للتوصيات الأخرى المتمثلة في تنظيف الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقتين باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، واستخدام خيوط تنظيف الأسنان، وزيارة طبيب الأسنان بانتظام، بحسب المتحدثة باسم المسؤول عن إرشاد المستهلكين بجمعية طب الأسنان الأمريكية، الدكتورة أليس بوغوصيان.

كيف يمكنك استخدامها؟

وقال كوسدون: "يمكنك استخدام مكشطة اللسان كما تستخدم شفرة الحلاقة".

حرّك المكشطة لأعلى وأسفل اللسان من 3 إلى 5 مرات لإزالة البكتيريا، واضغط قليلاً عند كشط اللسان، نقلا عن سي ان ان.

لا تضغط للأسفل بقوة شديدة، فقد يتسبب ذلك في حدوث جروح صغيرة في النتوءات الموجودة على لسانك، أي الحليمات.

وتحتضن هذه النتوءات الصغيرة براعم التذوق الخاصة بك، وقد يؤدي خدشها للالتهاب أو التهيج عند تناول الأطعمة الحامضة والحارة.

وإذا كنت لا تستخدم مكشطة اللسان التي تُرمى بعد مرّة واحدة فقط، سوف تحتاج إلى غسلها بالماء والصابون بعد كل استخدام.
ونصح كوسدون بنقع مكشطة اللسان في كوب من الماء الممزوج ببيروكسيد الهيدروجين لعدة دقائق لتطهيره جيدًا.

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