وفاة حفيدة نيلسون مانديلا في الـ43 بعد صراع مع السرطان

زوليكا مانديلا عاشت حياة صعبة عانت خلالها من المرض ومن الاعتداء الجنسي والإدمان.

توفيت زوليكا مانديلا، حفيدة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا، بسبب مرض السرطان عن عمر يناهز 43 عاما، بحسب ما أعلنت عائلتها.

وقال متحدث باسم الأسرة في بيان على موقع إنستغرام، إن زوليكا توفيت مساء الاثنين وهي بين الأصدقاء وأفراد العائلة.

وكانت في السنوات الأخيرة قد أعلنت عن إصابتها بالسرطان وعلاجها منه، وكانت صريحة بشأن تاريخها مع إدمان المخدرات والاكتئاب، علاوة عن تعرضها للاعتداء الجنسي عندما كانت طفلة.

وشاركت زوليكا في حملة من أجل تحسين السلامة على الطرق بعد مقتل ابنتها البالغة من العمر 13 عاما في حادث سيارة في عام 2010.

ووثقت قصتها في سيرة ذاتية تحت عنوان عندما تهمس الآمال.

وأصيبت زوليكا بسرطان الثدي قبل نحو عشر سنوات، وتلقت علاجا حتى شفيت، لكن المرض عاد مرة أخرى.

وفي العام الماضي، أكدت إصابتها بسرطان الكبد والرئتين، ثم انتشر إلى أعضاء أخرى. وكانت تعالج خارج المستشفى ثم نقلت إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوع.

وكتبت على موقع إنستغرام في 17 سبتمبر/أيلول تقول: "أجريت فحصا بالأشعة المقطعية قبل بضعة أسابيع، أظهر إصابتي بجلطات دموية بالإضافة إلى تليف في الرئة. وهذا يفسر آلام الصدر التي كنت أشعر بها".

وأضافت: "لكنني من الناحية الإيجابية ممتنة للغاية لأنني لا أزال يمكنني العلاج".

كانت زوليكا تقول إنها نادمة لأنها لم تستطع أن تجعل جدها فخورا بها عندما كان على قيد الحياة.





PA Media

حياة مأساوية

بالرغم من نشأة زوليكا مانديلا في دائرة الضوء التي تمتع بها جدها نيلسون مانديلا، فإن حياتها لم تكن سهلة.

فقد تعرضت لسوء معاملة في طفولتها، كما عانت من إدمان المخدرات، إلى جانب إصابتها بالسرطان، ووفاة طفلين لها.

لكنها ظلت تشارك في حملات لمساعدة الآخرين. وكانت من بين من استضافتهن بي بي سي في موسم 100 امرأة.

وكانت زوليكا في العاشرة من عمرها، عندما أُطلق سراح جدها من السجن. ثم أصبح جدها أول رئيس أسود للبلاد.

كانت تلك فترة حافلة بالأمل والتغيير غير العاديين في جنوب أفريقيا.

أما بالنسبة إليها فكانت الأمور مختلفة. إذ تعرضت وهي طفلة للاعتداء الجنسي، ودفعها ذلك إلى دخول حالة من لوم الذات والغضب من نفسها، فلجأت إلى الكحول وهي في التاسعة، وعندما بلغت 13 عاما، كانت تتعاطى المخدرات والكحول وسيلة للهروب. ولم تكشف عن إدمانها لعائلتها إلا عندما كانت في سن 21.

ثم أنجبت بنتا وولدا. وتقول: "لم أكن والدة مناسبة. إذ لم أكن الأم التي يستحقها طفلاي".

وفي خضم أحلك أيامها مع الإدمان والاكتئاب، قُتلت ابنتها زيناني، وهي في الـ13 في جوهانسبرج في حادث سيارة.

وفي ليلة الحادث، تصادف وجود زوليكا في المستشفى، تتعافى من محاولة انتحار. وتقول إنها كانت تسأل الله باستمرار: "لماذا لم ينهي حياتها هي؟

وأثرت وفاة ابنتها فيها كثيرا، فنقلت بعد شهرين من الحادث إلى مركز إعادة تأهيل.

لحظة إطلاق سراح مانديلا خلدها مثال في جنوب أفريقيا في هذه الساحة مع تماثيل أشخاص آخرين خلدهم التاريخ.





Reuters

ما الذي كانت تندم عليه؟

وفي الـ32 اكتشفت إصابتها بسرطان الثدي. وكان هذا مدمرا لها.

ورفضت العلاج في بداية الأمر، لكنها في النهاية اضطرت إلى استئصال الثدي والخضوع لعلاج كيميائي.

وبعد وقت قصير من العلاج، حملت بطفل، وشعرت بسعادة غامرة، لكن طفلها زيناوي ولد قبل الأوان ولم يبق على قيد الحياة سوى بضعة أيام.

ثم عاد إليها المرض مرة ثانية وكان عليها مواصلة العلاج الكيميائي. لكنها شاركت رحلتها مع العلاج هذه المرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمساعدة وتثقيف الآخرين الذين يمرون بظروف مماثلة.

وأنشأت زوليكا مؤسسة باسمها لرفع مستوى الوعي حول السلامة على الطرق تكريما لابنتها زيناني. ثم أصبحت سفيرة للتوعية بمرض السرطان.

وكانت تقول: "من المهم أن تتحدث النساء علنا، وأن يخضعن للاختبار، وأن يجرين فحوصاتهن الخاصة. وأن يسكتن السرطان قبل أن يسكتهن".

وكانت تقول إنها لا تندم على شيء بقدر ندمها على أنها لم تستطع أن تجعل جدها فخورا بها عندما كان على قيد الحياة.