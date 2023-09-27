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كيف يعمل الدماغ البشري بالمحيطات الصاخبة؟

9/27/2023 2:18:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اكتشف باحثون من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، أن الدماغ البشري يقوم بتشفير الكلام في الأماكن الصاخبة والمزدحمة، بشكل "مختلف ومتابين"، حسب تقرير لموقع "scitechdaily" .
وقد يكون التركيز على الكلام في غرفة مزدحمة أمرا صعبا، خاصة عندما تكون الأصوات الأخرى أعلى، لكن الدماغ البشري يتعامل مع ذلك بناءً على "وضوح الحديث ومدى اهتمامنا به".

واستخدم الباحثون التسجيلات العصبية لتوليد نماذج تنبؤية لنشاط الدماغ، مما يدل على أن المعلومات الصوتية "المقنعة" يتم تشفيرها بشكل منفصل في دماغنا، وفق موقع "Neuroscience".

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، فيناي راغافان، "عند الاستماع إلى شخص ما في مكان صاخب، يستعيد دماغك ما فاتك عندما تكون الضوضاء في الخلفية عالية جدا".

وعقلك قادر على التقاط أجزاء من الكلام التي لا تركز عليها، ولكن فقط عندما يكون الشخص الذي تستمع إليه هادئا بالمقارنة، حسبما يؤكد راغافان.

ويمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف إلى تحسين أنظمة فك تشفير الانتباه السمعي للمعينات السمعية التي يتحكم فيها الدماغ، نقلا عن الحرة.

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