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اغتيال بلوغر عراقي شهير ببغداد (فيديو)

9/27/2023 2:18:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اغتال مسلح مجهول، ظهر أمس الاثنين، البلوغر العراقي المعروف بـ"نور بي أم"، في منطقة الدوواوي وسط العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر في الشرطة العراقية لـ "العربية/الحدث"، إن مسلحًا مجهول الهوية يستقل دراجة نارية فتح النار على البلوغر، ما أسفر عن مقتله على الفور وسط العاصمة العراقية.


وطوقت الشرطة العراقية المنطقة، وفتحت تحقيقاً في الحادث.

إلى ذلك، ظهر مقطع فيديو مؤثر يوثق والدته وهي تصرخ وتودع جثة فلذة كبدها وتنادي "يمه يا وليدي".


لكن هناك صفحة تحمل اسم "Noor_bm" على "فيسبوك" نفت خبر الاغتيال بنشر صورة للبلوغر مع تعليق "واحد نايم بامن الله يكعد يلكه نفسه مقتول".

كما أضافت "زين سؤال ركزو بالصور اني شكلي هيج .. شعري طوله هيج.. والي مقتول يكولون مضروب 3 طلقات هذه مدعوم الي ناشري شغلو عقلكم شويه الله يرحمه للمتوفى".

إلا أن عددا من متابعيه أكدوا أن الحساب ليس صحيحاً ولا يتبع البلوغر، مؤكدين أنه تم اغتياله، نقلا عن العربية.

ويعرف "نور بي أم" واسمه الحقيقي محمد نور بأنه بلوغر مثير للجدل في البلاد، بسبب المقاطع والصور التي ينشرها عبر منصاته في مواقع التواصل.



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