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نقطة التقاء بين الثقافتين العربية والصينية في معرض الكتاب

9/27/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- تشارك الصين، للمرة السابعة على التوالي، في معرض عمان الدولي للكتاب في دورته الثانية والعشرين، من خلال جناح تديره مجموعة النشر التابعة لجامعة بكين لإعداد المعلمين، التي تنشر كتباً باللغات الصينية والإنجليزية والعربية.
وقالت "شي شيي" مديرة العلاقات الدولية في مجموعة النشر ومسؤولة الجناج الصيني في معرض عمان، إن هذه المشاركة تعزز اهتمام الصين بأن تكون عمان نقطة التقاء بين الثقافتين العربية والصينية، ولذلك يقدم الجناح لمرتادي المعرض كتباً ثقافية متنوعة، وكتباً لتعليم اللغة الصينية، وروايات من الأدب الصيني، إلى جانب كتب تعرف بالصين ومنجزاتها الحديثة.
إلى جانب ذلك، أصدرت جامعة بكين لإعداد المعلمين، مؤخراً، سبعة كتب جديدة مترجمة من الأدب الصيني إلى اللغة العربية، هي: كتاب الطاو، فن الحرب، الكتب الأربعة المقدسة، سياسات الدول المتحاربة، كتاب لي تسي، عمي شو إن لاي، وكتاب الحزام والطريق. وتقدم هذه العناوين للقاريء العربي أهم كتب الفلسفة الصينية، بما فيها أفكار كونفوشيوس.
ومن جانبه، قال "ما تشاويانغ" المدير في دار النشر لجامعة بكين، إن الجامعة بدأت الاهتمام بالثقافة العربية منذ العام 2015، حيث نشرت ترجمة باللغتين الصينية والإنجليزية لكتاب "العرب ومستقبل الصين" للكاتب الأردني سامر خير أحمد، الفائز بجائزة الصين للكتاب المتميز، كذلك نشرت كتاباً عن العلاقات العربية الصينية للكاتب الصيني ليو شين لو، عميد كلية اللغة العربية في جامعة بكين بعنوان "قوة الصين الناعمة"، ومجموعة قصصية صينية مترجمة للعربية بعنوان "انتظر قليلاً" للكاتب الصيني لاو ما. وتواظب الدار منذ العام 2016 على حضور معرض عمان الدولي للكتاب.

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