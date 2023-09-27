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معقول بتفرق؟

9/27/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



فيضانات ليبيا
زلزال المغرب ومن قبله زلزالا سورية وتركيا
صيف حار ودرجات حرارة غير مسبوقة تجتاح جميع دول العالم!
ظواهر جوية متطرفة في أماكن مختلفة من العالم.
شتاء جاف ينتظر العديد من الدول التي كانت تمتاز بشتاء ماطر، وهطولات مطرية في فصل الصيف في مناطق كان صيفها يوصف بالحار والجاف "وصار فعلا معقول تشتي في آب!".
هذه العناوين وغيرها الكثير تتصدر الأخبار التي تتناول قضايا الطقس والتغير المناخي من جهة، ومن جهة أخرى، نرى عناوين أكثر رعبا تتصدر أخبار الصحة والأمراض، وأذكر من بينها "تسونامي أمراض من بينها السرطان يجتاح العالم!".
لم يعد يخفى على أي منا، أن التحديات التي نواجهها فيما يتعلق بالبيئة والصحة أصبحت أكبر وأكثر تعقيدا من أي وقت مضى. وتؤكد جميع الظواهر التي نعيشها أن التدخل المباشر لم يعد خيارا، بل ضرورة ملحة ومسؤولية واجبة على الأفراد والمجتمعات والمؤسسات وصانعي السياسات.
ومن هنا، نرى قضية التغير المناخي تتصدر خطابات قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية التي تتناول أولويات الدول وقادتها.
وحتى لا تبقى تلك القضايا مجرد عناوين وشعارات على ورق، يأتي دور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بوضع خطط وآليات واضحة وحملات تغيير سلوك تستهدف الأفراد والمجتمعات المحلية برسائل توعوية توضح أثر السلوكيات اليومية على مناخنا وصحتنا ومستقبل أولادنا.
لكن التساؤل الحاضر دائما في حوارنا حول أثر سلوكياتنا الفردية على البيئة، وبالتالي على صحتنا "معقول بتفرق؟"، هل يعقل أن تؤثر السيجارة وعوادم السيارة ودخنة الأرجيلة في زيادة نسب غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والتغير المناخي والبصمة البيئية؟ هل يعقل أن يكون للمواد الكيماوية من مواد تنظيف ومبيدات ومعطرات أثر على جودة هوائنا ومياهنا وتربتنا؟ وهل يعقل أن تؤثر سلوكياتنا اليومية في هدر الطعام على الأمن الغذائي العالمي والإلقاء بالملايين من الأطفال حول العالم نحو المجاعات؟
وهل هناك أي علاقة بين هذه التغيرات وزيادة نسب الأمراض وخاصة السرطانات؟
الإجابة المباشرة: "أكيد بتفرق"؛ حيث يعد التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه البشرية. ولعل من أهم تلك التحديات جودة الهواء وتأثيرها على الصحة؛ حيث تظهر الدراسات أن الهواء الملوث بمواد كيميائية ضارة، يمكن أن ذلك إلى تدهور صحتنا وزيادة احتمالية الإصابة بالأمراض. من بين هذه الأمراض، يبرز السرطان.
ويعد التدخين بأشكاله كافة -وخاصة في المنازل والأماكن المغلقة- أحد التحديات الرئيسية التي تعيق جهودنا في الحفاظ على جودة الهواء؛ حيث يعد التدخين أحد أكثر مصادر التلوث الداخلي ضررا وتأثيرا، وتنتج عنه انبعاثات تتضمن غاز أول أكسيد الكربون والأمونيا ومركبات عضوية. هذه المواد تتناقل في الهواء وتتراكم بسرعة. هذا يعني أن الأفراد الذين يعيشون في المنازل التي يتم فيها التدخين قد يتعرضون بشكل مستمر للملوثات الداخلية.
هذا التلوث يمكن أن يتسبب في مشاكل تنفسية، مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية. إضافة إلى ذلك، يزيد التدخين داخل المنازل احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ومن المعروف أن جميع أنواع التدخين وأشكاله مرتبطة بزيادة الإصابة بسرطان الرئة. وغالبية مرضى سرطان الرئة لديهم تاريخ قوي في التدخين (حوالي 85 %). كما يعد التدخين السلبي أيضا عامل خطر كبيرا للإصابة بسرطان الرئة، خاصة عند غير المدخنين.
كما تظهر الدراسات الدولية، أن عوادم السيارات سبب رئيسي آخر لتلوث الهواء، فكمية الغاز الناتجة عن (1000) سيارة تعادل (4) أطنان من الملوثات التي تتراكم في الهواء والتربة والمياه من حولنا وتدخل لأجسادنا مسببة العديد من الأمراض والأوبئة، وعلى رأسها السرطان.
وأمام هذا الواقع الذي نعيشه وبات يشكل خطرا حقيقيا على صحتنا وعلى مستقبل أولادنا، لا بد من تقديم حلول عملية وقابلة للتطبيق يكون السلوك الفردي محورا أساسيا فيها وندرك بأنه فعلا "معقول بتفرق؟"، هذا السؤال يأخذنا في رحلة إلى إدراك أن أفعالنا اليومية تلعب دورا كبيرا في تحسين جودة الهواء والصحة، وبالتالي تغيير العالم.
ولأن التغير المناخي ليس مسؤولية الحكومات والشركات فقط، أطلقنا مبادرة "فكر بالأخضر"، وهي دعوة للجميع لتبني نمط حياة صحي وصديق للبيئة من خلال: تقليل استهلاك الطاقة، والتوجه نحو خيارات أكثر استدامة، مثل استخدام وسائل النقل العامة والجماعية والمشي قدر الإمكان، إضافة للصيانة الدورية للمركبات، وفي حال القدرة المالية التوجه نحو السيارات الكهربائية، ومن ناحية أخرى، لا بد من جهد وطني جماعي لمنع التدخين في الأماكن العامة والحد من التدخين بأشكاله كافة في الأماكن المغلقة والبيوت، إضافة إلى ذلك، لابد من التقليل من استخدام المواد الكيماوية مثل المنظفات ومعطرات الهواء والمبيدات الحشرية قدر الإمكان والتوجه نحو البدائل الآمنة والأقل ضررا على الصحة والبيئة.
كل ذلك يمكن أن ينقذ الكثير من الأرواح ويحسن جودة حياتنا.
لن يكون هذا التغيير سهلاً، ولكنه ممكن. لنتحد معا ولنتحدث بأفعالنا، ولنضع بصمة إيجابية على العالم. "معقول بتفرق؟" نعم، بالتأكيد تفرق، وذلك الفارق سيكون واضحا في عالم أفضل وصحة أفضل للجميع ونعمل نحو بيئة صحية ضد السرطان.

نسرين قطامش
مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان

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