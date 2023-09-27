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بيوت تخلو من ثقافة الحوار.. تبعات يرثها الأبناء

9/27/2023 2:18:14 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ديمة محبوبة






تشبث بالرأي، وعِناد في الحوار، واطلاق الأحكام على الآخرين، كلها نابعة من أشخاص لديهم الكثير من الأفكار والآراء التي يؤمنون بها، أو توصلوا إليها بعد تجارب خاصة، ويصعب عليهم تغييرها حتى وإن كانت "خاطئة في موقف ما".
كثير من الخبراء يوضحون بأنه من الممكن أن يكون البعض أكثر مرونة في اتخاذ القرارات وتغيير وجهات النظر من خلال المناقشة مع الأقران أو أشخاص مقربين أو شركاء حياة، لكن هناك من يبقى متمسكا بالرأي، وإن أقر من حوله بأنه مخطئ، لكنه يبقى ثابتاً على رأيه بحجة أنها "وجهة نظر".
ميساء، تتحدث على تجربتها في ذلك وتقول إنها نشأت في بيت يخلو من ثقافة الحوار، وتؤخذ القرارات من طرف واحد من دون نقاش، ورغم اعتراضها على هذه الطريقة إلا أنها وجدت نفسها تتعامل مع صديقاتها بذات المبدأ، ومع أطفالها ايضا، بحجة أنها "تعرف الصواب والخطأ ولا داعي للشرح الكثير وتغيير الرأي الذي يمكن أن يعطي نتائج غير مدروسة"، حسب اعتقادها.
وتبين أنها كانت ترتبط عادةً بفكرة ما، وتؤمن بنظرتها لها، على الرغم من أنها قد لا تمت للحقيقة بصلة، وهذه العادة تحاول اليوم أن تغيرها وتفتح باب الحوار مع الآخرين، بعد أن وجدت أنها طريقة غير منطقية، وتؤذي من تحب، لكنها تعود من جديد إلى التمسك برأيها، لذا تصف نفسها أنها "تعيش في حرب نفسية بين تجاربها السابقة وبين ما تعيشه".
اختصاصي علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة يرى أن التمسك بالرأي يأتي بالبداية نتيجة لأسلوب التربية في الأسرة، والتي لا تعطي للرأي الآخر قيمة ولا يؤخذ به أيضا بناء على تجارب سابقة مع أشخاص آخرين وظروف حياتية مختلفة، ليكون ذلك مبني على سلوك وراثي مكتسب من الأهل.
بيد أن مطارنة يعتقد أنه من خلال "التعلم والوعي" يمكن للانسان أن يغير سلوكه، كما يمكن أن يعاين تجارب أخرى تُثبت أن ما توصل إليه في الماضي كان غير صحيح.
في حين يبين مروان والذي يُعرف عنه في عائلته أنه شخص عنيد، كونه لا يغير رأيه بشيء؛ رغم انه يعطي رأيه بعد تفكير عميق بالموضوع ومن زوايا مختلفة، معترفا أنه أحيانا يرفض النقاش لأن اسلوب النقاش يكون "لأجل الفوز وليس الإقناع".
ووفق مطارنة، فان هذه الطبيعة النفسية والتربوية لا تأتي من باب التمسك بالرأي، بل لأن الإنسان يعتقد ان ما يقوله هو الراي الصحيح، ويكون مقتنع تماماً بما يقول، بناء على عوامل نفسية وعقلية وتجارب حياتية، وأن ما يفعله هو الصواب، ويصرّ عليه وكأن هذه الطريقة في التفكير تجعله قادرا على مواجهة كل شيء.
في حين يرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور حسين خزاعي أن الحياة التي يعيشها الفرد في طفولته هي بناء لذاته وافكاره في المستقبل وشيء لا يمكن نكرانه، فالتربية والتنشئة الاجتماعية ليس بالشيء السهل، والتحلي بقيم جديدة تحتاج إلى جرأة وقوة لخوض الجديد والتعرف عليه وقبول ما كان غريبا عنه.
وينصح خزاعي أن يكون الفرد أكثر انفتاحا ويدرب ذاته لسماع الآخرين وهو أول الخيط في العلاقات وبفكرة قبول الرأي الآخر وتغيير القناعات، كذلك فإن النقاشات هي أبواب تمهد للتحاور ولسماع الآخر، وعلى الشخص امتلاك مهارات تفيده لتقبل الآخر وآرائه وتغيير وجهة النظر.
ويرى مطارنة أن القناعات وإن كانت راسخة تتغير، فغالبا تكون عبارة عن منطلقات متعددة الاتجاهات، تصيغها الظروف وطبيعة البشر والمجتمعات.
وينصح مطارنة الانسان بأن يكون اكثر انسجاما مع نفسه ومع الآخرين في النقاشات، والابتعاد عن العناد والتعنت بالرأي.

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