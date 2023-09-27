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روسيا تصد هجمات أوكرانية فوق كورسك والقرم

9/27/2023 2:18:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صدت الدفاعات الجوية الروسية ما مجموعه أربع هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة فوق منطقة كورسك بالقرب من الحدود الأوكرانية مساء أمس (الاثنين)، وفقا لتقارير رسمية.
ودُمرت طائرتان مسيرتان في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي (19:30 بتوقيت غرينتش) أمس، واثنتان أخريان بعد نحو نصف ساعة، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في موسكو على ((تليغرام))، وفقاً لما نقلته ((وكالة الأنباء الألمانية)).
واتهمت الوزارة أوكرانيا بشن ((هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ثابتة الجناحين)). ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.
كما تعرضت العاصمة الإقليمية كورسك لهجوم بطائرتين مسيرتين يوم الأحد. ويقال إن إحداهما أصابت مبنى جهاز الاستخبارات الداخلية الروسية، والثانية مصفاة نفط، حسبما ذكرت وسائل الإعلام في كييف نقلا عن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.
وقالت منطقة كورسك رسميا إن طائرة مسيرة تسببت في أضرار طفيفة لسقف مبنى إداري.
وأبلغت موسكو مرارا عن هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في الأسابيع الأخيرة. ومع ذلك، فإن هذه لا تتناسب مع هجمات روسيا الشاملة في حربها في أوكرانيا، والمستمرة منذ 19 شهرا.

كما أعلنت السلطات الروسية مساء أمس أنّ شبه جزيرة القرم تعرّضت لهجوم صاروخي، مؤكّدة أنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً.
وقال الحاكم المعيّن من روسيا في سيفاستوبول التابعة للقرم ميخائيل رازفوجاييف إنّ ((قواتنا تتصدّى لهجوم صاروخي. وفق البيانات الأولية، أسقطت الدفاعات الجوية صاروخاً قرب قاعدة بيلبك الجوية. العمل متواصل)).
تستهدف أوكرانيا القرم منذ بدأت العملية العسكرية الروسية ضدها، لكن تم تكثيف الهجمات على المنشآت العسكرية فيها مؤخرا في وقت تتعهّد كييف استعادة شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو عام 2014.
وأصدرت السلطات تحذيرا من هجوم جوي في أنحاء المنطقة، وفق ما أعلن رازوجاييف عند الساعة 20:57 (17:57 ت غ). وبعد نحو ساعة، أعلن الحاكم على ((تليغرام)) انتهاء التحذير.
أما وزارة الدفاع الروسية، فأعلنت تدمير سبع مسيّرات أوكرانية في منطقة بيلغورود المحاذية لأوكرانيا. وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف إلى عدم سقوط ضحايا في بيلغورود.
وزادت مؤخّراً وتيرة الهجمات على الأراضي الروسية بعدما كانت نادرة في بداية العملية العسكرية. وتعلن كييف بشكل متزايد مسؤوليتها عن هذه الهجمات.-(وكالات)

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