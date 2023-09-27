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تنظيم السكان: فرص ضائعة للحصول على مشورة حول الصحة الإنجابية

9/27/2023 2:18:13 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يصادف تاريخ السادس والعشرين من أيلول من كل عام إحياء اليوم العالمي لوسائل تنظيم الإنجاب، بهدف نشر الوعي حول وسائل تنظيم الإنجاب المتاحة للاختيار الحر من قبل الزوجين، وإظهار عوائد تنظيم الإنجاب وأهمية الاستجابة للحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الإنجاب، كي يتجنب الزوجان الأحمال غير المخطط لها، إذ أن لتنظيم الإنجاب عوائد إيجابية عديدة على صحة الأم والطفل وأحوال الأسرة والمجتمع ككل.
تعد الصحة الإنجابية والجنسية والحقوق الانجابية أمور أساسية تستوجب من الأسرة النظر في خياراتها وقراراتها حولها، ويحق للأزواج الحصول على خدمات تنظيم الإنجاب والتي تتيح لهم اتخاذ القرار بشأن عدد الأطفال الذي يرغبون في إنجابه والذي كفلته لهم كافة المواثيق الوطنية والدولية، كما وتتيح وسائل تنظيم الإنجاب لهم أن يحققوا مدة المباعدة بين مواليدهم، وهذا ما أكدت عليه الغاية 3.7 من غايات التنمية المستدامة التي دعت إلى ضمان حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية والجنسية والإنجابية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب. كما أكدت على ذلك أيضاً التزامات قمة نيروبي العالمية 2019 التي تضمنت ضمن نتائجها التحويلية تحقيق صفر حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة بحلول عام 2030 .
على الصعيد العالمي :
من بين 1.9 مليار امرأة في سن الإنجاب (15-49 سنة)،تستخدم 966 مليون امرأة في سن الإنجاب إحدى وسائل منع الحمل. ويستخدم منهن نحو 874 مليون امرأة وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة و92 مليون يستخدمن وسائل تنظيم الإنجاب التقليدية القليلة الفعالية .
تضاعف تقريباً عدد مستخدمي وسائل تنظيم الإنجاب الحديثة في جميع أنحاء العالم منذ عام 1990 (من 467 مليوناً) إلى 874 مليون امرأة عام 2022 . ومع ذلك لا تزال هناك 164 مليون امرأة ترغب في تأخير الحمل أو تجنبه ولا يستخدمن أي وسيلة لتنظيم الإنجاب وبالتالي يعتبر أن لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة.
بلغت نسبة النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) اللاتي تم تلبية حاجتهن من الوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب 77 في المئة على مستوى العالم، بارتفاع 10 نقطة مئوية عن عام 1990 (67 في المئة).
إن نسبة النساء اللاتي يرغبن في تجنب الحمل ونسبة النساء اللاتي يستخدمن أي وسيلة من وسائل تنظيم الإنجاب هي الأعلى بين النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 44 سنة والأدنى بين النساء تحت سن 25.
على صعيد الأردن :
رغم ما حصل من انخفاض في معدل استخدام الوسائل التقليدية التي تتميز بنسبة فشل عالية عند استعمالها لأشهر عديدة، فإن هذا المعدل ما زال مرتفعاً عند 14.4% قياساً بالعديد من الدول النامية، كما لا يزال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة متواضعاً عند حوالي 37.4% ( تهيمن عليها وسيلة اللولب الذي يسهم بنسبة 21% من إجمالي الوسائل المستخدمة في الأردن، ويليه الحبوب 8% ثم الواقي الذكري 5% )، ويظل استعمال هذه الوسائل مؤشر على رغبة أكيدة لدى الزوجين في الأردن لتنظيم إنجابهم، حيث بلغت نسبة النساء المتزوجات حالياً وفي سن الإنجاب اللاتي لا يرغبن في انجاب مزيد من الاطفال مستقبلا 49% مقارنة ب 28% عند الرجال . كما بلغت نسبة السيدات المتزوجات في سن الإنجاب اللاتي لا يستعملن حالياً وسائل تنظيم الإنجاب ولديهن النية لاستخدامها مستقبلا حوالي 33%.
هنالك نسبة مرتفعة من السيدات المتزوجات اللواتي لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الإنجاب حيث بلغت حوالي 14,2% ) 13,6% بين الأردنيات و 18,6 % بين السوريات) ، وإذا أضفنا لهذه النسبة نسبة الأزواج الذين يستخدمون الوسائل التقليدية تصل نسبة من لديهن حاجة غير ملباة إلى وسيلة فعالة لتنظيم الإنجاب إلى 28.6%، وهذه نسبة عالية جداً، وإذا لم تسعَ برامج الصحة الإنجابية إلى هؤلاء الأزواج لتلبية حاجاتهم هذه، فإنهم سيكونون معرضين لولاداتٍ سنوية غير مرغوبة ومسؤولين عن نسبة عالية من الولادات غير المقصودة على المستوى الوطني والتي تقدر بحوالي 60 الف ولادة سنوياً.
إن وجود مستويات إنجاب عالية وتباينها حسب المحافظات والجنسية ومستوى التعليم ومستوى المعيشة يشكل تحدي لكافة الإستراتيجيات، إذ يبلغ معدل الإنجاب المكتمل للنساء ( 40-49 سنة) بين الأردنيات (3.8) طفل / امرأة ) مقارنة بـ ) 5 طفل /امرأة ) بين النساء السوريات. ويسهم التباين الإنجابي في إحداث فرق في معدلات تزايد أعداد الأردنيين واللاجئين السوريين كما يوسع الفجوة بينهم في حجم الأسرة ومستوى المعيشة. إلى جانب قصر مدة المباعدة بين المواليد حيث إن 29% من المواليد في الأردن لم يمضِ على ولادة سابقيهم سنتان.
يستمر تسجيل أعداد عالية من المواليد كل سنة، حيث سُجل نحو 2.7 مليون مولود خلال الاعوام 2010-2022 بمتوسط سنوي يتجاوز 200 الف مولود.
من المتوقع أن يسرع الأزواج إلى إنجاب مولودهم الأول قبل اختبار فرص استدامة زواجهم و/أو تعافيهم من نفقات الزواج، وقد يعود هذا الحدث إلى عدة أسباب منها عدم استعمالهم لموانع الحمل في السنة الأولى من الزواج. وأظهرت نتائج غير منشورة لمسح السكان والصحة الأسرية 2017/2018 أن نسبة حديثي الزواج الذين أنجبوا مولودهم الأول خلال سنة ونصف وخلال سنتين بعد الزفاف بلغت 66.3% و78.9% على التوالي.
تشير بيانات نظام التزويد الخاص بوسائل تنظيم الإنجاب لدى وزارة الصحة، إلى تراجع في عدد سنوات الحماية من الحمل (أي أعداد المتزوجات المحميات من الحمل المستخدمات للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب) وفقا لكميات وسائل تنظيم الأسرة الموزعة من قبل القطاعات التي يغذيها نظام التزويد وذلك خلال الاعوام 2015 -2022 ، حيث انخفض العدد من 227,594 عام 2015 إلى 185,393 عام 2022.
من الأسباب المحتملة لتناقص عدد المستخدمين للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب وجود فرص ضائعة لتقديم المعلومة والمشورة حول هذه الوسائل للمتزوجات المترددات على مواقع الخدمات خلال: الأشهر الأخيرة من الحمل، وفي فترة النفاس، وعند زيارة تطعيم المواليد، أو أي زيارات أخرى، وكذلك قبل الخروج من أقسام الولادة بعد الوضع، خاصة وأن جميع الولادات تقريباً تقع في مستشفى، ونقص في عدد مقدمات المشورة المتفرغات لهذه المهمة، وازدحام مواقع الخدمات بسبب عدم وجود نظام يحدد مواعيد زيارات السيدات موزعة بعدالة على ساعات العمل الأمر الذي ينتفي معه وجود وقت كافي مخصص لتقديم المعلومات للسيدة المترددة، وعدم وجود مكان مخصص لتقديم المشورة حول وسائل تنظيم الإنجاب في معظم مواقع تقديم هذه الخدمة. ومن أبرز الأدلة على هذه الفرص المهدورة أن 79% من النساء المتزوجات ممن هن في سن الإنجاب وكن غير مستخدمات لوسائل تنظيم الإنجاب لم يتلقين مشورة أو معلومات عن تنظيم الإنجاب من عاملة صحية ميدانية أو عندما كن في مرفق صحي خلال السنة الماضية حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2017/2018.
ولغايات تعزيز برامج الصحة الانجابية عامة وبرنامج تنظيم الإنجاب يعمل المجلس الاعلى للسكان بالتعاون مع شركاءه على متابعة تنفيذ الاستراتجية الوطنية للصحة الانجابة والجنسية للاعوام 2020-2030 والخطط التنفيذية المنيثقة عنها، وتعد الاستراتيجية الوطنية الأولى التي تتناول جميع مكونات الصحة الإنجابية (الأمومة الآمنة، مرحلة الاستعداد للزواج وفحوصات ما قبل الزواج، الأمراض المنقولة جنسياً، سرطانات الجهاز التناسلي، تنظيم الأسرة، العنف القائم على النوع الاجتماعي، العقم، سن الأمل)، بالإضافة إلى أنها موجهة إلى جميع أفراد المجتمع كونها مرتكزة على دورة حياة الانسان.


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