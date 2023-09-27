ضبط شخص سرق 50 ألف دينار من مركبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تقدم أمس، أحد الاشخاص بشكوى حول فقدانه مبلغ 50 ألف دينار من مركبته الشخصية في مدينة إربد.
وأكّد انه وبعد التحقيق والبحث والتحري من قبل البحث الجنائي تبين أن الشخص السارق قام بمغافلة صاحب المركبة وسرقة المبلغ من المركبة، إذ جرى تحديد هويته وضبطه وبحوزته معظم المبلغ المالي.
وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع عدم ترك مبالغ مالية كبيرة داخل المركبات تحت اي ظرف كان وعدم اعتبار المركبة مكاناً آمناً لحفظ وترك الاموال تجنبا للسرقة أو للمغافلة .
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