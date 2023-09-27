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منع تداول الأعمال الشعرية للروائي والشاعر ابراهيم نصر الله في معرض عمان الدولي للكتاب

9/27/2023 2:18:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نشر الروائي والشاعر ابراهيم نصر الله منشورا عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك حول منع تداول الأعمال الشعرية الكاملة له في معرض عمّان الدولي للكتاب.

وقال في منشوره : "في الوقت الذي اقوم فيه بجولة اقدم فيها محاضرات في جامعتي كولومبيا وبنسلفانيا في الولايات المتحدة.. يصلني خبر قيام الرقابة بمنع مجلدات أعمالي الشعرية الثلاثة.. (دون إبداء الأسباب) التي صدرت العام الماضي وتم الاحتفاء بصدورها في حفل توقيع أقيم في عمان وتوزيعها في معرض عمان للكتاب عام ٢٠٢٢".

وأضاف :"منذ أربعة أيام أحاول البحث عن حل هادئ لهذه المسألة دون جدوى.. لذا، كان لا بد من الكتابة عن الأمر مع وجود من يسألني من القارئات والقراءة عن هذه الأعمال في المعرض".

وتابع بالقول :" لقد سبق ومنع مجلد أعمالي الشعرية مباشرة بعد أن فزت بجائزة العويس للشعر العربي عام ١٩٩٨ عن هذه الأعمال وتم التراجع عن القرار بعد احتجاجات إعلامية وثقافية".

وقال :"وفي عام ٢٠٠٦ منعت مرة أخرى! بل وتم تحويلي بسببها إلى المحكمة في سابقة هي الأولى، وبعد احتجاجات أكاديمية وثقافية وإعلامية أردنية وعربية وعالمية تم سحب القضية بقرار من المستويات العليا للدولة.. وفي كل مرة اعتقد ان الأمر سيكون آخر مرة".

وأنهى بالقول :" الأمر يثير الغضب حقا ويتناقض بصورة صارخة مع الاحتفاء بالكتب والكتاب وهو تكرار مرعب لخطيئة المنع التي لا تحتمل. والذي أعتبره مفاجئا حين يتعلق بي وبفكرة الرقابة أصلا".

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