Wednesday, 27 September 2023 11:32 GMT

إغلاق مصنع غذائي بالمفرق وتوقيف 6 بائعي محروقات على الطريق

9/27/2023 2:18:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أغلقت لجنة السلامة العامة في محافظة المفرق مصنعا غذائيا لمخالفته شروط الصحة والسلامة العامة بحسب محافظ المفرق سلمان النجادا.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية اليوم، أن إغلاق المصنع جاء لعدم تطبيقه
لاشتراطات الصحة والسلامة العامة وإشكاليات أخرى تتعلق بالتراخيص
القانونية المطلوبة، لافتا إلى أن لجنة السلامة العامة في المحافظة ومن
خلال اطلاعها على أوضاع المصنع المختص بالمواد الغذائية على أرض الواقع
عمدت إلى إغلاقه لحين تصويب أوضاعه وتجديد التراخيص القانونية المطلوبة.
وشدد النجادا على أن غذاء المواطن يعد من الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح
بتجاوزها والتلاعب بها، موضحا أنه يتوجب تطبيق جميع الشروط الصحية وإجراءات
السلامة العامه والتراخيص المطلوبة لضمان حصول المواطنين على غذاء صحي
وسليم.
وبين النجادا أنه تم اليوم توقيف 6 أشخاص على خلفية قيامهم ببيع المشتقات النفطية على جوانب الطريق ما يشكل مخالفة قانونية صريحة لعملية بيع المشتقات النفطية ويشكل خطرا على المواطنين جراء السلبيات التي ترافق
تخزين تلك المواد وبيعها على جوانب الطريق. -(بترا)

MENAFN27092023000072011014ID1107149367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث