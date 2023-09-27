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الأعلى للسكان: الحاجة ملحة لوسائل فعالة لتنظيم الإنجاب

9/27/2023 2:18:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - قال المجلس الأعلى للسكان، إن الحاجة غير المُلباة لاستعمال وسائل فعالة لتنظيم الإنجاب ملحة، وإن الفرص الضائعة للحصول على مشورة عن عناصر الصحة الإنجابية عديدة.
وأوضح المجلس، في بيان له أمس، بمناسبة اليوم العالمي لوسائل تنظيم الإنجاب الذي يحتفل به العالم سنويا في 26 أيلول (سبتمبر) سنويا، أنه برغم الانخفاض في معدل استخدام الوسائل التقليدية التي تتميز بنسبة فشل عالية عند استعمالها لأشهر عديدة، فإن هذا المعدل ما يزال مرتفعاً عند 14.4 % قياساً بما في دول نامية، كما ما يزال معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة متواضعاً عند 37.4 %.
وأضاف البيان، أن هنالك نسبة مرتفعة من المتزوجات اللواتي لديهنّ حاجة غير مُلباة لتنظيم الإنجاب بلغت نحو 14.2 % (13.6 بين الأردنيات، و18.6 بين السوريات)، وإذا أضيف إليها نسبة الأزواج مستخدمي الوسائل التقليدية، فإن نسبة من لديهن حاجة غير مُلباة لوسيلة فعالة لتنظيم الإنجاب تصل إلى 28.6 %، وهذه نسبة عالية جداً.
وبلغت نسبة المتزوجات حالياً وفي سن الإنجاب ممن لا يرغبنّ بإنجاب مزيد من الأطفال مستقبلا 49 %، مقارنة بـ28 % عند الرجال، كما بلغت عند المتزوجات في سن الإنجاب ممن لا يستعملنّ حالياً وسائل تنظيم، ولديهنّ النية لاستخدامها مستقبلا 33 %.
وقال إن وجود مستويات إنجاب عالية وتباينها حسب المحافظات، والجنسية، ومستوى التعليم ومستوى المعيشة، يشكل تحديا لجميع الإستراتيجيات؛ إذ يبلغ معدل الإنجاب المكتمل للنساء ضمن الفئة (40-49 عاما) 3.8 طفل/ امرأة أردنية، مقارنة بـ5 طفل/ سورية؛ ويسهم التباين الإنجابي بإحداث فرق في معدلات تزايد أعداد الأردنيين واللاجئين السوريين، كما يوسّع الفجوة بينهم في حجم الأسرة ومستوى المعيشة، إلى جانب قصر مدة المباعدة بين المواليد، إذ إن 29 % من المواليد في الأردن لم تمضِ على ولادة سابقيهم سنتان.
وبحسب البيان، يستمر تسجيل أعداد عالية من المواليد كل سنة، إذ سُجل نحو 2.7 مليون مولود في الأعوام 2022-2010 بمتوسط سنوي يتجاوز 200 ألف مولود.
وأظهرت نتائج غير منشورة لمسح السكان والصحة الأسرية 2018/2017 أن نسبة حديثي الزواج ممن أنجبوا مولودهم الأول خلال سنة ونصف، وخلال سنتين بعد الزفاف 66.3 %، و78.9 % على التوالي.
وتشير بيانات نظام التزويد الخاص بوسائل تنظيم الإنجاب لدى وزارة الصحة، إلى تراجع في عدد سنوات الحماية من الحمل، أي أعداد المتزوجات المحميّات من الحمل المستخدمات للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، وفقا لكميات وسائل تنظيم الأسرة الموزعة من قبل القطاعات التي يغذيها نظام التزويد خلال الأعوام 2015 - 2022.
وبيّن المجلس أن من الأسباب المحتملة لتناقص عدد المستخدمين للوسائل الحديثة لتنظيم الإنجاب، وجود فرص ضائعة لتقديم المعلومة والمشورة حول هذه الوسائل للمتزوجات المترددات على مواقع الخدمات خلال الأشهر الأخيرة من الحمل، وفي فترة النفاس، وعند زيارة تطعيم المواليد، أو أي زيارات أخرى، وكذلك قبل الخروج من أقسام الولادة بعد الوضع، ونقص في عدد مقدمات المشورة المتفرغات لهذه المهمة، وغيرها من الفرص. - (بترا)

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