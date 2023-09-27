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مديرية و5 وحدات إدارية لتمكين البلديات

9/27/2023 2:18:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان – يستحدث بنك تنمية المدن والقرى خلال الفترة المقبلة مديرية لتمكين البلديات، وخمس وحدات إدارية تُعنى بصندوق تنمية المحافظات، والمشاريع والاتفاقيات، وتكافؤ الفرص، والرقابة الداخلية.
وتنشأ هذه الوحدات الإدارية بموجب تعديلات جديدة طرأت على النظام الإداري لبنك تنمية المدن والقرى، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 17 أيلول (سبتمبر) الحالي.
ويأتي إنشاء وحدة متخصصة لصندوق تنمية المحافظات بعد أن نقلت كافة مهام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى البنك، وبموجب مذكرة تفاهم وقعت بين الطرفين في آب (أغسطس) من العام الماضي.
وأطلق صندوق تنمية المحافظات العام 2011، وبرأسمال يقدر بـ150 مليون دينار، بهدف دعم وتمويل المشاريع الإنتاجية العاملة في القطاعات المتخصصة بالصناعة والخدمات والصناعة الزراعية في جميع محافظات المملكة، ولكن خارج حدود أمانة عمان الكبرى.
ويهدف إنشاء مديرية متخصصة بتمكين البلديات، التي ستحدد مهامها بشكل تفصيلي بموجب تعليمات يصدرها مجلس البنك وبناء على تنسيب المدير العام، لمساعدة كل بلدية على الوصول الى تعزيز مواردها المالية، والانخراط في استثمارات ناجحة تعود بالنفع عليها.
ولأول مرة سيتكون الهيكل التنظيمي للبنك من مستشارين، الى جانب المجلس، والرئيس، والمدير العام ونائبه، الذين سيتولون مهام تقديم الاستشارات الفنية والإدارية والمالية في مختلف أوجه عمل البنك.
وبحسب التعديلات الجديدة للنظام، فإن لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة التي تُشكل في البنك ستضم في عضويتها مديري الوحدات الإدارية للمخاطر، وصندوق تنمية المحافظات، والمشاريع والاتفاقيات كذلك.
وأدرجت التعديلات مهمة جديدة للجنة هي العمل على استحداث، أو إلغاء، أو دمج الأقسام والشعب في البنك، وتحديد تبعيتها.
لكنها أبقت على مهامها السابقة التي تتلخص بـ"دراسة خطط البنك وبرامجه والأنشطة الخاصة به، وتقييمه، الى جانب مشروعات القوانين، والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله، ومشروع الموازنة السنوية له، وجدول تشكيلاته".
كما سمح للمدير العام بـ"تشكيل أي لجنة دائمة، أو مؤقتة لتمكين البنك من القيام بمهامه، على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها، وواجباتها، وكيفية انعقاد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها". وأضيفت إلى مجلس البنك مهام جديدة تتمحور في إصدار التعليمات اللازمة وبناء على تنسيب المدير العام لتحديد "مهام الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤولياتها، وإجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بينها".
ولأول مرة يلغي النظام وحدة العلاقات العامة والإعلام، في وقت يُنشئ فيه إدارتين للعمليات، وأخرى للخدمات المساندة.

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