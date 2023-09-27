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نظام الجودة لرياض الأطفال.. هل يشكل مدخلا لتحسين التعليم؟

9/27/2023 2:18:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان - يحتل محور الطفولة المبكرة حيزا كبيرا في رؤية التحديث الاقتصادي والإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، وكذلك في الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم باعتباره المدخل الرئيسي لإصلاح التعليم المنشود، وذلك لدوره الأساسي في رفع الاستعداد للتعلم في المراحل التعليمية اللاحقة.
وفيما نصت إحدى المبادرات والأولويات التي تضمنها البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث لقطاع التعليم خلال العام الحالي على تطوير المناهج والمعايير والأدلة وأدوات التعلم والتعليم، من خلال تطوير نظام الجودة في رياض الأطفال، يبقى السؤال المطروح الآن هل سيشكل نظام الجودة المطور لرياض الأطفال مدخلا أساسيا لتحسين التعليم؟
وكان تقرير المتابعة والتقييم السنوى للخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم للعام 2021/2022 الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، تضمن أهم التحديات والتوصيات التي تثري التخطيط الإستراتيجي للعام 2023 /2024، مشيرا في مجال تطوير نظام ضمان الجودة لرياض الأطفال إلى أبرز التوصيات في هذا الإطار، والمتمثلة بتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لمرحلة تطبيق النظام وتفعيله بالسرعة الممكنة.
واستعرض التقرير التحديات التي تواجه الوزارة من أجل زيادة التحاق الأطفال ذوي الإعاقة برياض الأطفال، وتمثلت بعدم توفر البنية التحتية اللازمة لهم بشكل كاف في المدارس الحكومية، وكذلك عدم توفر الموارد المالية لتعيين معلمات الظل، فضلا عن تواضع خبرة معلمات رياض الأطفال في التعامل مع الطلبة ذوي الإعاقة.
إلى ذلك، قالت مديرة الطفولة في وزارة التربية والتعليم الدكتورة عالية عربيات إن الهدف الرئيسي من تطوير نظام جودة رياض الأطفال هو ضمان جودة الخدمة المقدمة في رياض الأطفال والارتقاء بها في القطاعين العام والخاص.
وأكدت عربيات لـ"الغد"، أن نظام الجودة المطور سيعمل على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم والتعليم، من خلال تزويد رياض الأطفال بالمستلزمات والأدوات والوسائل التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى توفير كوادر تربوية مؤهلة ومدربة للتعامل مع الأطفال، بمن فيهم ذوو الإعاقة، وهو ما يتناغم مع الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج.
وعرفت نظام الجودة بأنه مجموعة من المعايير ومؤشرات الأداء التي على أساسها تم تطوير أدوات قياس تساعد في الوقوف على مدى تحقق هذه المعايير والمؤشرات في رياض الأطفال.
وأشارت الى أنه وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي والإستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة 2016 – 2025 ولتحقيق الرؤية الإصلاحيّة الرّامية إلى التّأكد من حصول جميع الأطفال على تعليم مبكّر عالي الجودة بحلول عام 2025، تم تطوير نظام الجودة لرياض الأطفال، حيث سعت الوزارة إلى تعزيز نظامها بهذا الخصوص.
وأكدت أن النظام سيتم تطبيقه على جميع مقدمي خدمات رياض الأطفال للمرحلتين الأولى والثانية في القطاعين، مشيرة إلى أن نظام ضمان الجودة سيقوم بتطوير وتعزيز إطار عمل تنظيمي ينسق عمليات ضمان الجودة الحالية المخطط لها، بالاضافة إلى أنه سيتضمن توصيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة من خلال إستراتيجيات سيتم صياغتها بعناية وبشكل محدد، بحيث يمكن لرياض الأطفال الاستهداء بها والعمل على تحسين الجودة في المدى القريب.
وبينت أن التطبيق الرسمي للنظام على مراحل في رياض الأطفال الحكومية والخاصة سيكون في مطلع العام 2024، مشيرة الى أن النظام يتضمن ثلاثة عناصر رئيسة تتماشى مع الممارسات الدولية الفضلى أهمها معايير جودة محددة بوضوح وتوازن بشكل مناسب بين الأبعاد الهيكلية والخاصة بالعمليات، وأبعاد التعلم في الطفولة المبكرة.
والعنصر الثاني يتمثل بأدوات الرصد التي يمكن لمشرفي مقيمي رياض الأطفال استخدامها لقياس أداء رياض الأطفال على أساس المعايير المحددة، أما العنصر الثالث فيتمثل ببروتوكول العمل الذي يضم الزيارات الميدانية لمشرفي مُقيمي رياض الأطفال، وإدارة أدوات الرصد، والإجراءات التي يتم من خلالها تعزيز الجودة ودعمها.
وبخصوص معايير الجودة، أوضحت عربيات أن البند الأول يتكون من ستة جوانب هي (الإدارة والقيادة، والبيئة، والمناهج والمواد التعليمية، ومعلمة الأطفال، والتقويم والشراكات) حيث تم تطوير عدد من المعايير والمؤشرات المحددة لكل جانب والتي تدل على جودة رياض الأطفال، وتعكس المؤشرات كلاً من الممارسات الفضلى وسياق نظام التعليم الأردني، وهناك بنود محددة لأداة الرصد.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، بلغ معدل الالتحاق الأطفال برياض الأطفال العام الماضي 134571 طفلا وطفلة موزعين على 6420 شعبة.
وبهذا الصدد، اعتبر مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة، أن وجود نظام جودة مطور لرياض الأطفال من شأنه أن يساعد في حل الكثير من التحديات، وأن يسهم برفع نسبة الالتحاق في رياض الأطفال الحكومية والخاصة من جميع فئات الطلبة بما فيهم ذوو الإعاقة.
كما من شأنه أيضا، بحسب أبو غزلة، أن يسهم في التوسع في بناء رياض أطفال جديدة، ويحدد شروط متطلبات الالتحاق بها.
وقال إن نظام الجودة المطور سيحدد مدى جودة الكادِر الذي سيعمل مع رياض الأطفال، ومدى مناسبة البيئة لعمل الرياض من خلال تحسين الخدمات المتوفرة للطلبة وأسرهم لضمان الالتحاق في ظل تأثر دخل الأسر وارتفاع التكاليف.
وأضاف أبو غزلة أن النظام سيعمل على توفير قوى عاملة مؤهلة ومدربة، ناهيك عن تقديم مناهج وبرامج تعليمية وحياتية محكمة ومناسبة لهذه الفئات العمرية، إضافة إلى توفير قواعد بيانات موثوقة، ما يعني حوكمة هذا القطاع وتوحيد مرجعياته القانونية والتربوية.
وأكد أبو غزلة ضرورة أن تعمل الوزارة على تشجيع الاستثمار في هذا القطاع، مع أهمية توفير كل أشكال الدعم لضمان الشراكة الحقيقية معهم، ولضمان تحقيق ما وضع من مستهدفات الرؤية الاقتصادية 2033.
وأشار إلى أن وجود نظام لجودة رياض الأطفال سيشكل رافعة وطنية ومدخلا أساسيا لتحسين التعليم، منوها بأن من شأنه أن يرتقي بتطوير مؤسسات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة والارتقاء بمستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية للمساهمة في إعداد الأطفال للمستقبل، بكل ما يحمله لهم من تحديات وصعاب في ضوء دخول العالم في الثورات الصناعية المختلفة.
بدورها، اعتبرت المستشارة والخبيرة في الطفولة المبكرة الدكتورة سهى الطبال، أن تطوير نظام الجودة يُمهد لتوفير بيئة اجتماعية وماديّة تُشجّع التعلُم الدّامج النشط، ومثال ذلك بيئة مرحلة رياض الأطفال ذات الجودة العالية التي تحتوي على غرف صفيّة جيدة الإضاءة والتهوية، بألوان متغايرة، وبيئة اجتماعية ودودة، تضمن أن يتعلم الأطفال بشكل أفضل من خلال العمل والأنشطة الهادفة.
وبينت طبال أن رياض الأطفال عالية الجودة تسهم في تطوير المهارات الجسدية والعاطفية الانفعاليّة والاجتماعية والأكاديمية، بالإضافة إلى المهارات التواصلية والحركية.
وأكدت أن الرياض عالية الجودة توفر بيئة دافئة وجاذبة للطفل، وتعزز الاستكشاف بوجود مراكز تعلم (أركان أو مناطق مُختلفة) للعب والتعلم.
وشاطرهما الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة الذي قال إن الوزارة اتجهت، بموجب رؤية التحديث الاقتصادي، إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة في رياض الأطفال، وذلك بمساعدة الرياض على تحقيق الجودة في الخدمات والبرامج التي تقدمها لتحقيق رؤية وفلسفة الوزارة المتعلقة بالتميز عبر تقديم خدمات وبرامج تعليمية تحوز على رضا متلقي الخدمة.
وأشار النوايسة إلى أن هذا النظام يمتاز بشموليته، إذ يركز على كافة الجوانب المتعلقة برياض الأطفال من بيئة مادية وتدريسية وعلاقة مع أولياء الأمور، ونظم التعليم والتقويم وأدواتها، والسجلات المرتبطة بها، وكذلك جانب رضا العاملين بالروضة، وبيئة الروضة وتجهيزاتها، وجوانب الصحة والسلامة والتجهيزات والألعاب وغيرها.
وأضاف أن الوزارة عند قيامها بتطبيق نظام الجودة المطور، سيحقق ذلك نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للأطفال، كما سيساعدها ذلك في تحديد مواطن القوة والضعف في خدماتها وبرامجها، وتشجيعها على تحسين برامجها وأنشطتها من خلال اتخاذ الإجراءات المختلفة، كتحديد احتياجات التدريب ومستلزمات البنية التحتية، وتطبيق إجراءات السلامة العامة، فضلا عن تزويد الرياض بالوسائل والمواد اللازمة، وتشجيعها على الاستدامة في تقديم خدمات وبرامج على مستوى عال من الجودة.

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