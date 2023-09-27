Wednesday, 27 September 2023 11:31 GMT

التعديل السابع للحكومة: هل ضاعت الفرصة الأخيرة؟

9/27/2023 2:18:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمود الطراونة






عمان - يكشف التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة بنسخته السابعة الذي بدأ سريانه أمس، أن الرئيس قد "أضاع الفرصة الأخيرة" في تجاوز العقبات التي رافقت حكومته بنسخها السابقة، وأكثر من ذلك أنه فوت إمكانية ضمان التجانس بين أعضاء فريقه الوزاري.
ومرد ذلك لأمرين، الأول: حالة التخبط التي سبقت التعديل من تسريبات توزير نواب، أخفق الرئيس في تحقيقها، ربما قد تنسحب لاحقا إلى التأثير على مسار وأداء الفريق الوزاري الجديد. والثاني أن ملفات التحديث الثلاثة التي تنتظر الحكومة على أهميتها، لم تنعكس في نظر المراقب، على بنية الفريق الوزاري بأعضائه الجدد.
وبعد أن أدى الوزراء الجدد في حكومة الدكتور بشر الخصاونة، اليمين أمام جلالة الملك، برزت تساؤلات حول الجدوى من التعديل الجديد. فضلا عن التساؤل عن معايير الاختيار. وبالنتيجة ما الذي يتوقع أن ينجزه هذا التعديل.
ورغم أن الوزراء الجدد تقلدوا مواقع بارزة في الحكومة ومؤسساتها مثل تولي ناديا الروابدة مديرا عاما للضمان الاجتماعي ومهند المبيضين قبل أسابيع موقع نائب رئيس الجامعة الأردنية لشؤون الكليات الانسانية وتولي وسام التهتموني منصب الأمين العام لوزارة النقل، إلا أن المؤشرات تلمح إلى أن التعديل قد لا يحقق الغاية التي جاء لأجلها ويكون الرئيس الخصاونة قد أضاع الفرصة الأخيرة لإحقاق التجانس وإعادة ترتيب البيت الداخلي لحكومته.
ووفقا لما تسوقه مصادر مقربة من الرئيس الخصاونة حول التعديل والآثار المتوقعة منه، إلا ان حالة التفاعل الوحيدة وطنيا فيه، هي ما أغضب قيادات سياسية ووطنية ونيابية من فكرة التوزير، لا سيما وأن الاستحقاقات القادمة سياسيا وانجاح خطة التحديث السياسي والاداري والاقتصادي تخالف تماما ما خلفه التعديل الوزاري الأخير.
فالحكومة، وفقا لمراقبين، كانت بحاجة الى تعزيز الوزارات الاقتصادية والانفتاح على الشارع والأحزاب. وبتركيبة مثل هذه التركيبة الجديدة قد لا تنجح الحكومة، خاصة وأن ملفات ووزارات تبرز حولها ملاحظات مهمة لم يتم التطرق لها أو فتح أي مجال لتبديل وزرائها.
والوزراء الجدد الذين دخلوا الحكومة هم ناديا الروابدة وزيرا للعمل ومهند مبيضين وزيرا للاتصال الحكومي ووسام التهتموني وزيرا للنقل ووجيه عزايزة وزير دولة ويوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة وماهر أبو السمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان وحديثة الخريشا وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية ورائد أبو السعود وزيرا للمياه.
ففي التعديل الوزاري مزج الخصاونة ما بين التخصصية (التكنوقراط ) والمناطقية أو المحاصصة في إطار الانتهاء من صبغة التعديل التي أثارت جدلا قبل ساعات من أداء القسم القانوني.
ورغم محاولات الرئيس الخصاونة ادخال عضوين من مجلس النواب الى الحكومة إلا أن النتيجة صبت في بقائهما بموقعهما بمجلس النواب بعد تأكيدات أن النائبين لم يقدما استقالتيهما.
التعديل الذي شمل 8 وزارات هي العمل والاتصال الحكومي والشؤون السياسية والبرلمانية والاشغال والنقل والصناعة والتجارة، فصل وزارتي العمل والصناعة والتجارة والأشغال العامة والنقل كل بوزير مستقل ووزير جديد للاتصال الحكومي وآخر للشؤون السياسية والبرلمانية وثالث للعمل ورابع للنقل وهما سيدتان كانتا تشغلان موقع الأمين العام للوزارة ومدير عام الضمان الاجتماعي سابقا.
أما وزير الشؤون السياسية والبرلمانية فلم يغادر الحكومة وتسلم وزير دولة بلا حقيبة.
التعديل السابع على حكومة الخصاونة حاول كسر عرف سياسي معمول به منذ أكثر من 20 عاما وهو ادخال نواب في الحكومة، إلا انها لم تفلح في استقطابهما بعد ان ثارت ضجة سياسية عدلت الاوضاع.
كما ادخل التعديل الجديد سيدة ليصبح عدد السيدات في مجلس الوزراء 7 وهي المرة الاولى في عمر الحكومة بعد ان ارتفع عدد السيدات بالحكومة الى 5 في عهد حكومة الدكتور عبد الله النسور.
والوزيرات هن: هيفاء النجار، ثقافة، وفاء بني مصطفى، تنمية اجتماعية، خلود السقاف، استثمار، نانسي نمروقة، شؤون قانونية، زينة طوقان، تخطيط وتعاون دولي، فيما تتولى السيدتان الجديدتان حقيبتي النقل والعمل وهما وسام التهتموني وناديا الروابدة.
ودخل الحكومة ثلاث وزراء جدد لأول مرة هم مهند مبيضين ليتولى حقيبة الاتصال الحكومي وناديا الروابدة لتتولى حقيبة العمل ووسام التهتموني لتولي حقيبة النقل.
التعديل الوزاري الذي كان ضبابيا منذ بداياته الى حتى أداء القسم وأثار جدلا واسعا لجهة توزير النائبين عياصرة وأبو صعيليك. وفيما لم تعرف أسباب هذا الغموض إلا أن ما تم تداوله في صالونات السياسة والمجالس السياسية والحزبية يؤشر إلى حالة من عدم الرضى عن التعديل بشكل عام.
وبدا لافتا خلال مشاورات التعديل أن تركيز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة كان على تغيير وزير المياه والري وتوزير النائبين عياصرة وأبو صعيليك وسط تلميحات باعتذار وزراء سابقين تولوا حقيبة المياه عن توليها هذه المرة ليصار الى تعيين وزير أسبق للمياه هو رائد أبو السعود وربما بضمانات واسعة.
الحكومة أعادت بموجب التعديل وزير الصناعة والتجارة والعمل ليتولى حقيبة الصناعة والتجارة فقط ووزير الاشغال العامة والاسكان والنقل ليتولى حقيبة الأشغال العامة والاسكان فقط. ونقل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الى وزير دولة بلا حقيبة وتولي وزير أسبق لحقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية هو جمال الخريشا.
وبشكل عام كان التعديل محدودا ولا يعرف ما إذا كان تعديل الضرورة، غير أن الواضح أن الرئيس الخصاونة نال الضوء الأخضر لإدخال من يرغب في حكومته دون منغصات، بيد أن حالة من الحرد والغضب السياسي من نواب وأعيان سرت في الساعات الأخيرة غيرت مجرى الأمور.
فالتعديل لم يأت على الوزارات السيادية ولم تقحم في تأويلات التعديل والتبديل إلا أنه بدا واضحا أن وزارات محددة وقليلة خرجت من لائحة التعديل في اللحظات الاخيرة ولأسباب غير معروفة ليطلب الرئيس دعما لوزرائها لإكمال برامج عملهم من البرلمان وجهات سياسية.
وبلغ عدد الوزراء في حكومة الخصاونة التي تشكلت في تشرين الأول 2020 (57) وزيرا من بينهم 9 وزراء استمروا مع الخصاونة منذ تشكيل حكومته، و(5) وزراء تسلموا وزارة العمل و(4) وزراء للاتصال الحكومي "حقيبة الإعلام" و(4) النقل و(4) الشؤون السياسية والبرلمانية.
وبعد عامين و9 أشهر على تشكيل حكومة الخصاونة، لم يتبق له من تشكيلته الأولى سوى 9 وزراء فقط هم: أيمن الصفدي، توفيق كريشان، وناصر الشريدة، ومحمد الخلايلة، ومحمد العسعس، أحمد الهناندة، ومحمد النابلسي، وإبراهيم الجازي، وأحمد الزيادات.
وتعد هذه المرة الاولى التي تتسلم فيها حقيبة العمل سيدة فيما تسلم وزارة العمل 5 وزراء خلال 3 سنوات هم: معن القطامين في 12 تشرين الأول العام 2020 ولغاية 8 آذار العام الذي يليه، وغادر القطامين ليخلفه أيمن المفلح (بالوكالة) لغاية 29 آذار حتى عيّن يوسف الشمالي لغاية 11 تشرين الأول العام 2021.
ثم تسلم حقيبة العمل نايف استيتية لغاية 27 تشرين الأول العام 2022، ليعود لاحقا الشمالي وزيرًا للعمل بالإضافة لوزارة الصناعة والتجارة.

MENAFN27092023000072011014ID1107149362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث