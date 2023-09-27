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بني مصطفى تلتقي سفير بعثة الإتحاد الأوروبي للأردن

9/27/2023 2:18:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



التقت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى سفير بعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف شاتريسافاس اليوم الثلاثاء في مكتبها بالوزارة.


وبحثت بني مصطفى خلال اللقاء الذي حضره مساعد مدير عام صندوق المعونة الوطنية أيمن رباع، ومدير التعاون ببعثة الإتحاد الأوروبي لدى الأردن باتريك لامبريختس أوجه التعاون في مختلف المجالات بين وزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد الاوروبي لا سيما المتعلقة باستراتيجية الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها ومشروع "مكاني"، وعددا من المشاريع التي يتم العمل عليها مع صندوق المعونة الوطنية.


وأشارت بني مصطفى إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث استراتيجية الحماية الاجتماعية ومواءمتها لمخرجات التحديث الثلاثة "السياسية، والإقتصادية، والإدارية ".


كما أشارت بني مصطفى إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة ضمن محاور استراتيجية الحماية الاجتماعية "، تمثلت بمحور "تمكين" والمتعلق بالخدمات الاجتماعية، ومحور "كرامة" والمتعلق بالمساعدات الاجتماعية والنقدية، ومحور "فرصة" والمتعلق بالعمل اللائق والضمان الاجتماعي، ومحور "الصدمات" حيث تم استحداثه مؤخرا، وتأسيس فريق لهذا المحور، يرأسه مركز إدارة الازمات، متعلق بالاستجابة للصدمات."، مبينة أن العمل جاري للتشارك مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال اللجان المختصة لضمان تحقيق استجابة شاملة لاحتياجات الفئات المستهدفة ضمن استراتيجية الحماية الاجتماعية.


وتطرقت الوزيرة بني مصطفى الى برنامج التخريج الاقتصادي في صندوق المعونة الوطنية الذي يعمل على توفير فرص عمل لأبناء المنتفعين من الصندوق، معربة عن ضرورة تعزيز الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وتقديرها للدعم الذي يقدمه للوزارة والصندوق في الحماية الاجتماعية.


بدوره أشار سفير بعثة الإتحاد الاوروبي إلى استعداده في استمرارية التعاون في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المجال.


كما أكد السفير شاتريسافاس الإستعداد للتعاون في مجال تنفيذ مبادرات استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وضرورة استمرارية المشاريع الاقتصادية وضمان استدامتها.

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