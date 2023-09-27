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العمل: تعليمات حماية الحامل وذوي الإعاقة أمام الحكومة للموافقة

9/27/2023 2:18:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي






عمان - في الوقت الذي طالبت منظمات مجتمع مدني الحكومة الأخذ بملاحظاتها حول تعديلات مسودة تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً، أكدت وزارة العمل على لسان مديرة الشؤون القانونية دانة شحادة بأن الوزارة استقبلت جميع الملاحظات على مسودة التعليمات وأخذت بمعظمها فيما تنتظر موافقة رئاسة الوزراء عليها. والوزارة وفقا لشحادة، رفعت التعديلات الى رئاسة الوزراء لإجراء المقتضى القانوني بشأنها.
وبينت شحادة خلال جلسة حوارية حول التمكين الاقتصادي للنساء، عقدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأحد الماضي، أنه تم رفع المسودة بعد التعديلات لرئاسة الوزراء بانتظار الموافقة عليها.
وزارة العمل كانت قد دعت في آب (أغسطس) الماضي أصحاب العمل والعاملين في منشآت القطاع الخاص، إلى الاطلاع على المسودة الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (69) من قانون العمل والمتعلقة بالنساء الحوامل والمرضعات وذوي الإعاقة وممن يعملن عملا ليليا.
وأشارت الوزارة إلى أنها تستقبل الملاحظات والمقترحات حول المسودة من خلال أيقونة التشاور الإلكتروني حول التشريعات الموجودة على موقعها الإلكتروني عبر البريد المعتمد لهذه الغاية ()، منوهة بأن آخر موعد لتلقي المقترحات والملاحظات يوم الخميس 2023/8/31.
المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة بدوره أرسل ملاحظاته لوزارة العمل حول المسودة وفقا لمديرة وحدة الشؤون القانونية فيه لارا ياسين التي أكدت أن المجلس يتابع مع الوزارة بتنسيق كبير، ملاحظاته حول المسودة والجزء المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة. لافتة إلى أن المجلس انتهى من الملاحظات وأرسلها للوزارة.
وبينت ياسين لـ "الغد" أن التعريفات التي وردت في التعليمات متوافق عليها مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن النصوص الداخلية تم وضع الملاحظات عليها بما يتوافق مع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم رقم 20 للعام 2017.
والملاحظات والثغرات كان كشفها نقابيون وناشطون في حقوق العمال بمسودة تعليمات حماية المرأة الحامل والمرضع وذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يؤدون عملاً ليلياً، غير أن أنهم رحبوا من حيث المبدأ بالمسودة شريطة التأكد من تطبيقها عمليا على أرض الواقع من قبل المؤسسات الرسمية المعنية.
كما أكدوا أهمية تكثيف حملات التفتيش من قبل وزارة العمل للتأكد من تطبيق تلك التعليمات بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
من جانبه أكد رئيس اللجنة الإعلامية في الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بكر الأمير، إن مسودة التعليمات تم تعميمها على النقابات العمالية ولجان المرأة فيها، بهدف دراستها والنقاش حولها، من أجل تقديم مقترحات وملاحظات بشأنها.
ورأى الأمير أن مسودة التعليمات تضمنت قيودا تحد من صلاحية أصحاب العمل عند تشغيل المرأة الحامل والمرضع، سيما ما ورد في المادتين 7 و 8 والملاحق ذات العلاقة، سواء الأعمال التي يجوز تشغيلها فيها، أو تلك التي لا يسمح أن تعمل فيها، معتبرا أن ربط موافقة المرأة خطيا بالأعمال المسموح فيها ليلا، ايجابي وفيه تخيير للمرأة العاملة لما يتناسب مع ظروفها وأوضاعها.
وحول تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، قال الأمير، إن ما ورد في المسودة من مواد قانونية يسهم بإزالة العقبات التي تعترض طريق هذه الشريحة بالدخول إلى سوق العمل مثل إجبارهم على القيام بمهام معينة أو عدم توفير بيئة عمل تراعي نوع الإعاقة التي يعانون منها.
وشدد على ضرورة التطبيق العملي لمسودة التعليمات بعد صدورها بشكل نهائي، وضبط التجاوزات التي تقف حائلا دون توفير بيئة عمل آمنة للمرأة سيما الحامل والمرضع.

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