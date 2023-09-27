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الإمارات تحبط أكبر عملية تهريب مخدرات على مستوى العالم

9/27/2023 2:18:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشفت شرطة دبي عن تفاصيل عملية "ستورم" للإطاحة بمخططات عصابة دولية، أسفرت عن ضبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الكبتاغون على مستوى العالم بقيمة تتجاوز 3 مليارات درهم.

شرطة دبي قالت على حسابها الرسمي عبر منصة "X"، تويتر سابقا: "على متن سفينة شحن عملاقة، آلاف من الحاويات قادمة من إحدى الدول الآسيوية، على وشك أن تحط رحالها في الدولة، من بينها حاويات مشبوهة".

وقال ضابط فني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات: "سابقنا عقارب الزمن لتحديد هذه الحاويات"، بينما أكد ضابط ميداني بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الامارات أن "أصعب تحد كان الحفاظ على سرية خطواتنا".

ومن جانبه، قال اللواء عيد محمد ثاني مدير إدارة مكافحة المخدرات: "شبكة دولية إجرامية محترفة وحجم المضبوطات فاق التصور".

وأضاف: "عصابة اتجار بالمخدرات، بأسلوبها الحرفي والهندسي تصنع قطع أثاث لتخفي بداخلها السموم، أقراص من الكبتاغون، أكبر كميات على مستوى العالم سحقتها شرطة دبي في عملية "ستورم". وكالات


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