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كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها للأجانب

9/27/2023 2:18:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت وسائل إعلام صينية رسمية إن كوريا الشمالية ستسمح للأجانب بدخول البلاد اعتبارا من الاثنين، بعد قيود صارمة فرضتها بيونغ يانغ عقب انتشار فيروس "كورونا" واستمرت أكثر من 3 سنوات.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها إلى حد كبير منذ مطلع 2020 إثر وباء كوفيد.


وذكرت شبكة "سي سي تي في" الصينية الرسمية الاثنين أن كوريا الشمالية أعلنت بأنها ستسمح للأجانب بدخول أراضيها.

وأضاف التقرير أن الأجانب سيخضعون لفترة حجر صحي ليومين لدى وصولهم.
ولم يقدم التقرير معلومات إضافية عن مصدر الإعلان، علما بأن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية لم تنشر أي معلومات عن إعادة فتح الحدود.

وأفادت شركة صينية تسير رحلات إلى كوريا الشمالية هي "رحلات مضيق داندونغ الوطنية" لأتباعها على موقع "وي تشات" الاجتماعي "لم تستأنف الرحلات في الوقت الحالي.. انتظروا وتحلوا بالصبر".وكالات


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