الجيش البحريني يعلن مقتل ضابط وعنصر على الحدود السعودية اليمنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نعت البحرين عددًا من جنودها حيث قتل صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م ضابط وفرد وأصيب عدد اخر من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.
وذكر بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية تفاصيل ما جرى حيث قالت :" جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".
وأكدت أنه قد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والقتلى إلى البحرين. وكالة الانباء البحرينية
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