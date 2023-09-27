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الجيش البحريني يعلن مقتل ضابط وعنصر على الحدود السعودية اليمنية

9/27/2023 2:18:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نعت البحرين عددًا من جنودها حيث قتل صباح اليوم الاثنين 25 سبتمبر 2023م ضابط وفرد وأصيب عدد اخر من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم للواجب عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل.


وذكر بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية تفاصيل ما جرى حيث قالت :" جرى ذلك العمل الإرهابي الغادر بقيام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن".


وأكدت أنه قد تم إرسال طائرة مع طاقم طبي متكامل لإخلاء الجرحى والمصابين والقتلى إلى البحرين. وكالة الانباء البحرينية

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