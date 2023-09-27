الاحتلال يواصل إغلاق شوارع القدس ويحول البلدة القديمة لثكنة عسكرية

MENAFN - Alghad Newspaper) نادية سعد الدين

يطوق الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة بأكثر من 41 مستوطنة متغلغلة في قلب المدينة وبين أحيائها العربية، مما سهل زيادة عدد المستوطنين الجاثمين فوق أرضها إلى حوالي 233 ألفا، مرشحين للارتفاع مع نهاية السنة الحالية في إطار مخطط تهويدها وتغيير معالمها وسلخها عن النسيج المجتمعي الفلسطيني.



وأمام وجود قرابة 3 آلاف مستوطن ضمن الأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، من إجمالي نحو 320 ألفا ضمن أراضيها، فإنه من اليسير على الجماعات المتطرفة حشد أنصارها منهم بالمدينة لتنظيم اقتحامات جماعية ضخمة لباحات المسجد الأقصى المبارك، أمس ولليوم الثاني على التوالي لإحياء ما يسمى "عيد الغفران" المزعوم، مما أدى إلى حدوث الصدام مع الفلسطينيين.



ولليوم الثاني على التوالي، تواصل قوات الاحتلال إغلاق عدد من شوارع مدينة القدس المحتلة، ونصبت الحواجز في البلدة القديمة التي تحولت إلى ثكنة عسكرية، حيث وضعت الكتل الأسمنتية في شوارع رئيسية بالقدس، وفرضت إغلاقا وحصارا لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك ولساحة البراق، ضمن استغلالهم لموسم الأعياد اليهودية المزعومة.



واقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى أمس، من جهة باب المغاربة، في وقت أبعدت فيه قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين عن المسار المعتاد للاقتحامات التي جاءت تلبية لدعوات من "منظمات الهيكل" المزعوم، وذلك بمناسبة "يوم الغفران" المزعوم.



وكثفت شرطة الاحتلال من انتشار عناصرها ووحداتها الخاصة في البلدة القديمة وباحات "الأقصى" وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين، ونصبت الحواجز العسكرية في البلدة القديمة، ومنعت دخول الفلسطينيين للمسجد.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن مئات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، حيث نفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.



في حين يواصل الفلسطينيون دعواتهم للحشد والرباط في القدس و"الأقصى"، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة والتصدي للاقتحامات الجماعية للمسجد خلال الأعياد اليهودية المزعومة التي تستمر حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل.



وفي الأثناء؛ اعتبرت ما يسمى "حركة السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان؛ أن اتفاقية "أوسلو" ساهمت بشكل كبيرة في زيادة عدد المستوطنات والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يوجد اليوم حوالي 465 ألف مستوطن في الضفة الغربية، يقيمون في حوالي 300 مستوطنة وبؤرة استيطانية.



ويبدو أن تضاعف أعداد المستوطنين في القدس المحتلة كان من نتائج اتفاق "أوسلو"؛ حيث بلغ عددهم عند توقيعه عام 1993 حوالي 140 ألف مستوطن، بالإضافة إلى نحو 100 وعشرة آلاف مستوطن في الضفة الغربية ضمن 128 مستوطنة، فيما تركز النشاط الاستيطاني بالقدس فيما بعد ضمن 12 حيا استيطانيا كبيرا.



واكتسب النشاط الاستيطاني قوة داخل الأحياء الفلسطينية والبلدة القديمة في القدس المحتلة من خلال استيلاء المستوطنين على أراضي ومنازل الفلسطينيين وطردهم منها بالقوة المسلحة وتحت حماية قوات الاحتلال.

ومن الناحية النظرية، تمنع اتفاقة "أوسلو" إقامة مستوطنات جديدة وإدخال أي تغيير على الواقع القائم على الأرض الفلسطينية، لكن من الناحية العملية، وعلى الرغم من المحظورات، ازدهر المشروع الاستيطاني على مدى السنوات الثلاثين الماضية.



من جانبها، نددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم المسلحة المتواصلة ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، أسوة بما حدث وسط الخليل وشرق وجنوب بيت لحم والأغوار، بالإضافة الى الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للمسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف بهدف تهويدهما وفرض السيطرة الإسرائيلية عليهما.



كما أدانت الوزارة عمليات التطهير العرقي التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج"، حيث أخطرت بوقف البناء في 21 منزلا ومنشأة في قرية سرطة غرب سلفيت منها 17 منزلا مأهولا بالسكان، واستمرار مسلسل الاقتحامات لمناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما يرافقه من اعتقالات وإصابات وتدمير للبنية التحتية والتنكيل بالفلسطينيين المدنيين العزل.



واعتبرت أن التصعيد الحاصل في جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه جزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، تندرج ضمن مخطط استيطاني إحلالي رسمي يهدف لاستكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.



وحملت "الخارجية الفلسطينية" الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن موجات التصعيد المتلاحقة ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وتداعياتها على فرص إحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.



وانتقدت فشل المجتمع الدولي في إجبار الاحتلال على وقف جميع إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، والاكتفاء ببعض البيانات والمواقف الإعلامية التي لا تجد أي صدى لها من الطرف الآخر ولا تترجم الى خطوات وأفعال عملية للجم العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وإجبار الاحتلال الانخراط في عملية سياسية تفاوضية حقيقية.



وطالبت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي بوقف ازدواجية المعايير الدولية والتحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة، بما في ذلك تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يضمن وضع حد للاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

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