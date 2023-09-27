هل كان من الممكن تقليل أعداد ضحايا كارثة درنة؟

بعدما ضربت أمواج الفيضانات العاتية مدينة درنة الليبية قبل نحو أسبوعين إثر الإعصار دانيال، فرضت قوات شرق ليبيا التي تسيطر على المدينة إجراءات أمنية مشددة، وبوجه خاص أمام المساعدات وفرق الإنقاذ القادمة من غرب ليبيا ما تسبب في تأخر تقديم المساعدات لمنكوبي الفيضانات.

وسجلت بي بي سي نيوز عربي شهادات من داخل المدينة المدمرة للأيام الأولى للكارثة، وصفت استجابة قوات خليفة حفتر الأولية بـ"الضعيفة"، والتي ربما ساهمت في زيادة أعداد الضحايا.

"وضع حفتر ورجاله درنة تحت رقابة مشددة، لا أحد ولا شيء يدخل المدينة دون موافقتهم"، هكذا قالت إحدى موظفات الإنقاذ بالهلال الأحمر الليبي في شهادتها لبي بي سي عن الأيام الأولى للإغاثة.





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فقدت السيدة ثلاثة من أفراد عائلتها في الفيضانات المدمرة التي ضربت المدينة الساحلية، وهي تعمل الآن في الإنقاذ ضمن أطقم الهلال الأحمر الليبي في درنة.

كانت السيدة، التي رفضت ذكر اسمها خوفا من ملاحقتها أمنيا، واحدة من عمال الإنقاذ القلائل الذين استطاعوا العمل في المدينة منذ اليوم الأول، لأن حكومة شرق ليبيا "لم تثق إلا في الهلال الأحمر الليبي لدخول درنة" بحسب ما قالت.

لكن سرعان ما أدرك الجميع أن الكارثة أكبر من قدرات الهلال الأحمر الليبي وحده، فقد كانوا – بحسب ما قالت – "في حاجة لأي مساعدة يمكنهم الحصول عليها أمام تلك المدينة".

لا تزال الحصيلة الفعلية لضحايا الفيضانات التي عصفت بمدينة درنة الليبية مطلع الأسبوع الماضي غير معروفة حتى الآن.

ويتحدث مسؤولون في حكومة الوحدة الوطنية التي تعمل من شرق ليبيا عن نحو 4 آلاف قتيل وأكثر من 20 ألف مفقود، وتتوقع منظمات دولية أن ترتفع هذه الحصيلة بعدما جرفت الأمواج عددا غير معروف من الضحايا إلى البحر.

بذل الهلال الأحمر الليبي جهودا حثيثة في مواجهة الكارثة

فوضى



BBC

وصفت موظفة الإغاثة بالهلال الأحمر الليبي الأيام الأولى للكارثة بالـ "فوضوية"، حيث بدا أن "رجال الجيش الليبي لا يملكون الخبرة الميدانية الكافية للتعامل مع أزمة بهذا الحجم"، وفي الوقت نفسه لا يسمحون لهيئات أخرى بالعمل أو للمواد الإغاثية بالدخول للمدينة دون موافقتهم.

وبعدما هدأت العاصفة، تعالت نداءات الاستغاثة من الناجين جراء نقص شديد في المواد الغذائية ومياه الشرب والوقود.

فخرجت آلاف القوافل التي تحمل مواد إغاثية من الغرب لمساعدة الشرق المنكوب في مظهر نادر للتضامن والوحدة الليبية، بعدما مزقت الحرب أوصال البلد الأفريقي على مدار أكثر من 12 عاما.

إلا أن هذا التضامن اصطدم بالقيود الأمنية التي خلقتها الاختلافات السياسية.

تعرضت قوافل المساعدات المرسلة من الغرب للتفتيش الدقيق الممتد لساعات أو حتى أيام "بحثا عن أسلحة يُخشى تهريبها للمدينة" من قبل قوات الجيش بحسب الشهادات التي حصلنا عليها.

تحدثت بي بي سي لاثنين من قادة قوافل مساعدة جاءوا من الغرب الليبي، أحدهم هو عبد المنعم خريشة الذي تحدث إلينا بفخر شديد عن كميات المواد الإغاثية التي استطاع جمعها من طرابلس غربي ليبيا.

بدأ خريشة حديثه عن التضامن الكبير الذي وجده بين أهالي طرابلس تجاه "إخوانهم في الشرق" كما وصفهم فقال "فرقتنا الحرب وجمعتنا درنة".

استطاع خريشة جمع عشرات الأطنان من المواد الغذائية والدواء والخيام والوقود من أهالي طرابلس، وسار بها على الطرقات الغارقة حتى وصل درنة.

قال خريشة "استوقفنا رجال الجيش الليبي قبل مداخل المدينة، وأخذوا منا المواد التي كنا نحملها".

تجمع قوات شرق ليبيا، المسؤولة عن أمن المدينة، المواد الإغاثية من القوافل القادمة من الغرب، ويتم تخزينها في مخزنين بمدينتي بنغازي والمرج، حسب خريشة.

تخضع المواد الإغاثية لعمليات تفتيش دقيق قد تستغرق ساعات أو أيام من قبل الجيش مما قد يعطل توزيعها.





BBC

ويناشد خريشة الجيش الليبي بفتح المجال أمام المنظمات الأهلية "صاحبة الخبرة الميدانية" للمساعدة في إنقاذ أهالي درنة.

تحدثت بي بي سي كذلك لمتطوع كان قادما ضمن قافلة مساعدات من مدينة الزاوية غربي البلاد، لم يستطع كذلك الدخول للمدينة فاختار طريقا آخر.

يقول المتطوع: "مُنعنا من الدخول للجانب الشرقي من المدينة يوم الثلاثاء، بعد يومين من الإعصار، فاخترنا التوجه لمدينة طبرق المجاورة حيث تنزح العائلات من درنة لتوزيع المساعدات التي نحملها".

المتطوع الذي رفض كذلك ذكر اسمه خوفا من الملاحقة قال إن عددا كبيرا من الحاويات التي كانت تحمل مواد إغاثية اصطفت لساعات طويلة على مداخل المدينة تنتظر الدخول خلال الأيام الأولى التي تلت الفيضانات.

درنة الثائرة

اكتسبت درنة شهرتها كمدينة "للثائرين"، حيث كانت من أولى المدن التي خرجت على حكم الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في 2011. وبعد حصار لثلاث سنوات وقتال عنيف مع مسلحين يدينون بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية، سيطر عليها حفتر وقواته في 2018. لعقود، أهُملت البنية التحتية في درنة، كغيرها من المدن الليبية، فتدهورت مدارسها ومستشفياتها وطرقها، وهو ما ساهم في وصول عدد الضحايا لأعداد "غير مسبوقة". ولهذا فسر أحد أهالي المدينة الذي تحدث لبي بي سي تأخر وصول المساعدات ومواد الإغاثة لأيام فقال "كنا ولا زلنا نُعاقب". ويضيف الشخص ذاته أنه بينما يسمع سكان درنة أن المساعدات تصل بآلاف الأطنان، يظلون لأيام يتضورون جوعا. فكما قال ساكن المدينة :"كانت الأمهات يتعاركن للحصول على قطعة بسكويت أو زجاجة مياه، والمساعدات على أبواب المدينة لا تدخل".

"لا تغطية صحفية"

مأساة الناجين في درنة لم تكن مسموعة بالشكل الكافي خلال الأيام الأولى، وهو ما يرجعه الصحفي من طرابلس أحمد الخميسي إلى القيود التي فرضت على الصحفيين أثناء تغطية الكارثة.

يحكي الخميسي كيف استطاع الدخول لدرنة فيقول "دخلت إلى المدينة بصعوبة شديدة وبعد الكثير من الاتصالات بالمقربين من حفتر والجيش الليبي، قالوا لنا إن بدء تحلل الجثث تحت الركام يمثل خطرا صحيا على المتواجدين في المدينة".

إلا أن الصحفي الآتي من طرابلس لا يعتقد أن هناك تعمدا لإيذاء أهالي درنة، بل الأمر يرجع لضعف الحكومة التي تحكم شرق ليبيا.

فقال الخميسي: "أزمة درنة أظهرت هشاشة الدولة في الشرق، فهناك قصور كبير في إنقاذ الناجين وانتشال الجثث واستقبال المساعدات والتنسيق بين جهود الإغاثة".

بصيص أمل

استطاع عدد من المتطوعين والقوافل الإغاثية دخول المدينة في الأيام التالية، وبدأت المواد الإغاثية تصل لسكان درنة برغم استمرار الشكوى من غياب التنسيق.

تحدث إلى بي بي سي النعمان علي، أحد سكان مدينة درنة، أثناء وجوده في أحد مراكز توزيع المساعدات التي أقيمت مؤخرا في الجانب الشرقي من المدينة.

فقال "إن المواد الإغاثية بدأت تصل، نحتاج مساعدة أكبر، لكننا ممتنون".

نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي أسامة علي منع دخول أو عمل أي منظمة إغاثية أو متطوع في درنة، وقال إن عمليات الإنقاذ والإغاثة تتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

حاولت بي بي سي التواصل مع قوات شرق ليبيا للتعليق على تلك الادعاءات، لكن دون الحصول على رد.

بدأت تكتسب جهود الإغاثة الدولية زخما، فقد أرسلت مصر وتركيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فرقا للإنقاذ وانتشال الجثث، كما رصدت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا مساعدات بملايين الدولارات لنجدة "درنة" المنكوبة.