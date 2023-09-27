وفاة شقيقة نجيب ميقاتي في عمّان
التاريخ
9/27/2023 2:18:01 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
توفيت الحاجة نجلاء ميقاتي بدير شقيقة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي وذلك في أحد مستشفيات الأردن بعد صراع مع المرض.
وشيع جثمانها بعد صلاة ظهر الثلاثاء من مسجد الفيحاء الى مقبرة العائلة في أم الحيران في عمان ـ الأردن
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