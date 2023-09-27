روسيا تسعى للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

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SERGEI SUPINSKY/AFP/GETTY IMAGES

تعمل روسيا على العودة مرة أخرى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر انتخابات مرتقبة سيُنظر إليها على أنها اختبار لمكانتها الدولية.

وطُردت موسكو من هيئة حقوق الإنسان البارزة التابعة للأمم المتحدة، في أبريل/ نيسان من العام الماضي، بعد غزو قواتها لأوكرانيا.

لكن الدبلوماسيين الروس يسعون الآن إلى ضمان انتخاب روسيا كي تنضم للمجلس مجددا، في فترة جديدة مدتها ثلاث سنوات.

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وحصلت بي بي سي على نسخة من رسالة وزعتها روسيا على أعضاء الأمم المتحدة لطلب دعمهم.

ومن المقرر التصويت على الطلب الشهر المقبل.

وفي الرسالة، التي اطلعت عليها بي بي سي، وعدت روسيا بإيجاد "حلول مناسبة لقضايا حقوق الإنسان". وتسعى إلى منع المجلس من أن يصبح "أداة تخدم الإرادات السياسية لمجموعة واحدة من البلدان"، والتي يُفهم على أنها إشارة إلى الغرب.

وقال دبلوماسيون إن روسيا تأمل في استعادة بعض المصداقية الدولية، بعد اتهامها بانتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا وداخل حدودها.

وتم تقديم أحدث الأدلة على تلك الانتهاكات إلى مجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين، في تقرير صادر عن لجنة التحقيق التابعة له بشأن أوكرانيا.

وقال إريك موس، رئيس اللجنة، إن هناك أدلة مستمرة على وقوع "جرائم حرب" بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والهجمات على المدنيين.

وقال تقرير منفصل، أصدرته قبل أسبوعين المقررة الخاصة للأمم المتحدة في روسيا، ماريانا كاتزاروفا، إن وضع حقوق الإنسان في روسيا "تدهور بشكل كبير"، مع تعرض منتقدي الغزو للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.

ويقع مقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ويضم 47 عضوا، يتم انتخاب كل منهم لمدة ثلاث سنوات.

وفي الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ستتنافس روسيا مع ألبانيا وبلغاريا على المقعدين المخصصين لدول وسط وشرق أوروبا في المجلس.

ممر الأعلام في مقر الأمم المتحدة في جنيف، حيث يجتمع مجلس حقوق الإنسان





REUTERS

وسيشارك في التصويت جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، البالغ عددهم 193 عضوا. وقال دبلوماسيون في نيويورك إن روسيا تقوم بحملة انتخابية قوية، حيث تعرض على الدول الصغيرة الحبوب والأسلحة مقابل أصواتها.

وعلى هذا النحو، قالوا إنه من الممكن جدا أن تعود روسيا إلى المجلس.

وتقول الرسالة الروسية - التي تم توزيعها في الأمم المتحدة - إنها تريد "تعزيز مبادئ التعاون، وتعزيز الحوار البناء القائم على الاحترام المتبادل في المجلس، من أجل إيجاد حلول مناسبة لقضايا حقوق الإنسان".

ويتمثل جوهر خطابها في أن روسيا ستستخدم عضويتها "لمنع الاتجاه المتزايد لتحويل مجلس حقوق الإنسان إلى أداة، تخدم الإرادة السياسية لمجموعة واحدة من البلدان". وقالت إنها لا تريد أن تقوم تلك المجموعة "بمعاقبة الحكومات غير الموالية، بسبب سياستها المستقلة والخارجية".

وعُلّقت عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في أبريل/ نيسان 2022، بعد تصويت 93 عضوا في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار، مقابل 24 ضده وامتناع 58 عن التصويت.

وتلقي روسيا في رسالتها باللوم على "الولايات المتحدة وحلفائها" في خسارة عضويتها.

السفير الروسي غينادي غاتيلوف (وسط الصورة) يحضر اجتماعا لمجلس حقوق الإنسان قبل تعليق عضوية روسيا

وخلص تقرير صدر هذا الشهر عن ثلاث مجموعات حقوقية - رقابة الأمم المتحدة ومؤسسة حقوق الإنسان ومركز راؤول ولينبرغ لحقوق الإنسان - إلى أن روسيا "غير مؤهلة" لعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقال التقرير: "إن إعادة انتخاب روسيا في المجلس الآن، في حين أن حربها على أوكرانيا لا تزال مستمرة، سيكون له نتائج عكسية على حقوق الإنسان، وسيبعث برسالة مفادها أن الأمم المتحدة ليست جادة في محاسبة روسيا على جرائمها في أوكرانيا".

وقالت بريطانيا إنها "تعارض بشدة" محاولة روسيا العودة إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "الأدلة الواسعة النطاق على انتهاكات روسيا لحقوق الإنسان في أوكرانيا وضد مواطنيها، بما في ذلك تلك التي أبرزتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بروسيا الأسبوع الماضي، تظهر ازدراء روسيا الكامل لعمل المجلس".

وتواصلت بي بي سي مع البعثة الروسية في الأمم المتحدة للتعليق، ولم تتلق ردا بعد.