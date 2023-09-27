زلزال قوي يضرب إندونيسيا والعالم الهولندي يحذر من القادم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة سولاويزي شمال إندونيسيا.
وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع في البحر على بعد 36 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة كاراتونج، وعلى عمق 115 كيلومترا.
ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وعلق العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الثلاثاء، على زلزال إندونيسيا.
وكتب هوجربيتس، عبر منصة“إكس”، أنه“بعد وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر في إندونيسيا.. وبالنظر إلى الارتفاع الأخير في الغلاف الجوي الذي ميز هذه المنطقة، يمكن أن يكون هذا الزلزال الذي يبلغ عمقه 114 كيلومترًا بمثابة نذير”.
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