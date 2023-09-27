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زلزال قوي يضرب إندونيسيا والعالم الهولندي يحذر من القادم

9/27/2023 2:18:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة سولاويزي شمال إندونيسيا.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع في البحر على بعد 36 كيلومترا جنوب شرقي جزيرة كاراتونج، وعلى عمق 115 كيلومترا.


ولم ترد على الفور أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وعلق العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، اليوم الثلاثاء، على زلزال إندونيسيا.

وكتب هوجربيتس، عبر منصة“إكس”، أنه“بعد وقوع زلزال قوي بلغت قوته 6 درجات علي مقياس ريختر في إندونيسيا.. وبالنظر إلى الارتفاع الأخير في الغلاف الجوي الذي ميز هذه المنطقة، يمكن أن يكون هذا الزلزال الذي يبلغ عمقه 114 كيلومترًا بمثابة نذير”.


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